Nasdaq достигна рекорден връх в очакване на данните за инфлацията

Nasdaq Composite завърши сесията в понеделник на рекорден връх, а инвеститорите са в очакване на седмица с изобилие от данни, която включва два внимателно следени показателя за инфлацията, предава CNBC.

Технологичният показател приключи деня с ръст от 0,45% до ниво от 21 798,79 пункта, което е рекорден връх, след като достигна нов връх в средата на сесията. Широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,21% до равнище от 6495,15 пункта, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 114,09 пункта до ниво от 45 514,95 пункта.

Движението нагоре беше поведено от ръста в цената на акциите на производителя на чипове Broadcom, която се повиши с 3%, а книжата на компанияна за изкуствен интелект Nvidia поскъпнаха с почти 1% и компенсираха част от големите загуби от миналия месец. Цената на акциите на Amazon и на Microsoft също се повиши.

„Голямата инерция в разходите за изкуствен интелект и инфраструктура за изкуствен интелект продължава и тя не е съсредоточена съм във „Великолепната седморка“, коментира Рос Мейфийлд, инвестиционен стратег в компанията Baird Private Wealth Management, и допълва, че „средностатистическите технологични акции се представят наистина добре“.

„Съществува широко базирана сила“, отбелязва Мейфийлд.

Инвеститорите очакват два важни доклада за инфлацията тази седмица, за да получат повече яснота за стабилността на икономиката след по-слабите от очакванията данни за заетостта в петък. Докладът за индекса на производствените цени за август ще бъде публикуван в сряда, последван от индекса на потребителските цени в четвъртък.

Данните следват вялия доклад за работните места през август, който засили надеждите на инвеститорите, че Федералният резерв почти сигурно ще понижи основния си лихвен процент на заседанието си по-късно този месец. Данните за работните места повишиха и вероятността от понижаване на лихвите с половин процентен пункт, според данни от инструмента FedWatch.

„Намираме се в нещо като вакуум“, казва Мейфийлд и допълва, че може да се стигне до понижение на пазарите спрямо историческите върхове в слаб за сезона период. „Пазарите ще бъдат в нещо като изчаквателен режим за индекса на потребителските цени, освен ако не се стигне до събитие от левия сектор що се отнася до митата или търговията“, допълва той.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,042% и 4,694%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, спадна с 0,33% до 97,443 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до ниво от съответно 1,176 долара и 1,355 долара. Спрямо йената щатските пари запазва нивото си от 147,51 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повишава с над един долар в понеделник и възстановява част от загубите от миналата седмица, след като повишаването на производството от ОПЕК+ беше счетено за скромно, както и поради опасения относно възможността за още санкции върху руския суров петрол.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 52 цента до 66,02 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 39 цента до 62,26 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември отбелязаха ръст от 0,7% до ниво от 3680,30 долара за тройунция.