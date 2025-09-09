Иран и МААЕ са подписали ново споразумение за сътрудничество

Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са подписали ново споразумение за сътрудничество, предава Ройтерс.

„Иран и МААЕ постигнаха разбирателство относно начина на взаимодействие при новите обстоятелства“, коментира говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

Външният министър на Иран Абас Арагчи и генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси се срещнаха в Кайро, Египет, във вторник, за да обсъдят възможностите за споразумение. Гроси коментира в изявление, че договорката е „важна стъпка в правилната посока“.

В публикация в X генералният директор на агенцията посочва, че е постигнал съгласие с външния министър на Иран по „практическите механизми за възобновяване на инспекциите на ядрените съоръжения в Иран“.

Техеран временно прекрати работата си с агенцията на ООН през юни след бомбардировките на Израел и САЩ, които разрушиха частично ядрената инфраструктура в ислямската република.

Споразумението с МААЕ за инспекции на ядрената програма е едно от исканията на Великобритания, Германия и Франция, които заплашиха Иран с подновяване на санкциите. Трите страни искат Техеран да отговори на опасенията относно запасите си от обогатен уран и да започне отделни преговори със САЩ.