Нови рекорди отбелязаха редица азиатски борси в сряда

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно повишения в сряда, следвайки ръстовете на Wall Street на фона на засилващите се надежди за понижение на лихвите от Федералния резерв в САЩ, предаде CNBC.

Показателят CSI 300 в континентален Китай отбеляза ръст от 0,21% и затвори на 4445,36 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,02% до 26 203,10 пункта.

Потребителските цени в Китай са спаднали с 0,4% на годишна база през август, според данни на Националната статистическа служба, публикувани в сряда. Резултатът не отговори на очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс, за спад от 0,2%.

Междувременно индексът на производствените цени е спаднал с 2,9% на годишна база, в съответствие с очакванията и с подобрение спрямо спада от 3,6% през юли.

Акциите на Alibaba Group, листнати на борсата в Хонконг, повишиха стойността си с 2,1%, след като по-рано през сесията достигнаха най-високото си ниво за последните почти четири години. Това се случи, след като китайският стартъп X Square Robot обяви, че е осигурил около 100 млн. долара в кръг на финансиране, воден от Alibaba Cloud.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 0,87% и затвори на рекордно високо ниво от 43 837,67 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,6% и приключи търговската сесия на 3140,97 пункта.

Южнокорейският показател Kospi нарасна с 1,67% и затвори на 3314,53 пункта, след като достигна рекордно високо ниво, отбелязвайки ръст за седма поредна сесия. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,99% до 833,00 пункта.

Според данни на правителството, сезонно коригираната безработица в страната се е повишила леко до 2,6% през август в сравнение с 2,5% през юли.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 се повиши с 0,31% и затвори на 8830,4 пункта.

Показателят Nifty 50 в Индия записа увеличение с 0,34% до 24 953,70 пункта, а измерителят BSE Sensex отбеляза ръст от 0,34% до 81 379,96 пункта.

Акциите на азиатските технологични компании, които са част от веригата за доставки на Apple, се търгуваха на по-високи цени, след като компанията пусна на пазара нови модели iPhone, часовници и безжични слушалки AirPods във вторник. Книжата на тайванския производител на iPhone Foxconn поскъпнаха с 1,2%, а тези на Samsung Electronics – с 1,4%. Въпреки това инвеститорите не изглеждаха впечатлени от най-новата продуктова линия на Apple, като акциите на компанията от Купертино затвориха с поевтиняване от 1,48%.

Междувременно индексът Straits Times в Сингапур скочи с над 1% до нов рекорд от 4341,32 пункта.