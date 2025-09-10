S&P 500 достигна рекорд за втори ден в светлината на новите данни за инфлацията*

Широкият пазарен показател S&P 500 достигна нов рекорд, преди да се понижи леко в сряда, на фона на новите данни за инфлацията в САЩ, предаде CNBC.

Бенчмаркът затвори с ръст от 0,3% до 6532,05 пункта. В пиковия си момент той се беше покачил с около 0,7% до 6555,97 пункта. Технологичният измерител Nasdaq Composite нарасна с 0,03% до 21 886,06 пункта, като също достигна исторически връх в рамките на деня, преди да отбележи лек спад към края на борсовата сесия. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтри 0,4% и затвори на 45 490,02 пункта.

Настроенията на пазара бяха подкрепени от най-новите данни за индекса на производствените цени (PPI) в САЩ, които показаха, че цените на едро са спаднали с 0,1% през август. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, прогнозираха ръст от 0,3%. Основният PPI, който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, също е спаднал с 0,1%, докато очакванията на анализаторите бяха за 0,3%.

Докладът идва като положителен знак за инфлацията в САЩ в очакване на още по-внимателно наблюдаваните данни за индекса на потребителските цени (CPI), които ще бъдат публикувани в четвъртък. Икономистите предвиждат те да покажат месечно увеличение от 0,3%.

Ако прогнозите се потвърдят, Федералният резерв ще има повече аргументи да предприеме понижение на лихвите на септемврийското си заседание. Трейдърите в момента са убедени, че централната банка на САЩ ще понижи лихвите с поне четвърт процентен пункт, според инструмента CME Fedwatch.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,045%, а тази по 30-годишните - до 4,691%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,03% до 97,821 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 1,85% до 67,62 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – също с 1,85% до 63,79 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,01 на сто до цена от 3682,4 долара за тройунция.