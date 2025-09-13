Ралито за 14 трлн. долара се насочва към ключов момент - решението на Фед за лихвите

Ралито за 14 трлн. долара, което отведе акциите до рекордни върхове, се насочва към повратна точка следващата седмица, когато инвеститорите очакват Федералният резерв на САЩ да поднови намаляването на лихвените проценти на дългоочакваното си заседание за паричната политика, пише Bloomberg.

Индексът S&P 500 се повиши с 32% от априлските си дъна, подкрепен от залозите, че Фед ще намали лихвените проценти няколко пъти тази година, а понижение от 25 базисни пункта в сряда се разглежда като сигурно.

Историята може да е на страната на бичите инвеститори. Индексът е бил средно с 15% по-висок година след възобновяването на намаленията на лихвите, след пауза от шест или повече месеца, показват данни на Ned Davis Research, датиращи от 70-те години на миналия век. За сравнение е имало 12% ръст за същия период след първото намаление при обичаен цикъл.

Опасенията са дали Фед е действал достатъчно бързо, за да предотврати твърдо приземяване на икономиката, което би подкопало аргументите за по-нататъшен ръст на стойността на акциите. Въпреки че растежът остава сравнително силен, а корпоративните печалби са добри, в последните данни се появиха лоши признаци, включително в доклада за заетостта, който показва, че безработицата е на най-високото си ниво от 2021 г. насам. Инвеститорите използват редица стратегии, за да се възползват от очакваната промяна – от закупуване на акции на по-малки компании до придържане към гигантите с мегакапитализация, които тласнаха пазарите нагоре.

„Намираме се в уникален момент“, коментира Севасти Балафас, главен изпълнителен директор на GoalVest Advisory. „Голямата неизвестна за инвеститорите е колко се забавя икономиката и с колко ще трябва Фед да намали лихвите.“

При изявлението на Фед след срещата в сряда инвеститорите ще търсят промени в последните тримесечни прогнози за лихвите и ще следят внимателно думите на председателя на централната банка Джером Пауъл малко след това.

Суап договорите напълно залагат на намаление от поне четвърт пункт, като се очаква банкерите да рестартират цикъла на облекчаване, който спряха през декември. Приблизително 150 базисни пункта намаления са предвидени през следващата година. Прогноза от Федералния резерв, повтаряща тази гледна точка, би била окуражаващ знак за биковете на фондовия пазар, които до голяма степен разчитаха на постепенно облекчаване, което предпазва икономиката от изпадане в рецесия.

В по-широк план „как ще се развият инфлацията и икономическите тенденции през останалата част от 2025 г. и следващата година ще бъде от решаващо значение за определяне на това как ще се развива цикълът на облекчаване на Федералния резерв и как ще се справи фондовият пазар“, коментира Андрю Алмейда, директор по инвестициите в платформата за финансово планиране XY Planning Network.

Сектори

Силата на икономиката и темпото, с което Федералният резерв намалява разходите за заеми, биха могли да диктуват предпочитанията на инвеститорите в акции към секторите, ако историята е някакъв ориентир.

В четирите цикъла, в които Федералният резерв е осъществил само едно или две намаления след пауза, икономиката като цяло е била силна, а цикличните сектори, като финансовия и индустриалния, са се представили по-добре, сочат данни, събрани от Роб Андерсън, стратег за американския сектор в Ned Davis Research. Въпреки това, в цикли, където са били необходими четири или повече намаления, икономиката е била по-слаба и инвеститорите са се насочили към по-дефанзивна позиция, като здравеопазването и стоките от първа необходимост са осигурявали най-висока средна доходност.

„Този ​​пазар зависи от три фактора - колко бързо Федералният резерв ще намали лихвите и с колко, дали търговията с акции на компании за изкуствен интелект продължава да стимулира растежа и дали митата рискуват да предизвикат ускоряване на инфлацията“, коментира Стюарт Кац, главен инвестиционен директор в Robertson Stephens.

За Кац неочакваният спад на цените на производителите, наблюдаван в данните от август, е помогнал за облекчаване на опасенията, че упоритата инфлация ще попречи на Федералния резерв да намали лихвите значително през следващите месеци. Той купува книжа на компании с малка капитализация, които са склонни да бъдат силно задлъжнели и да се възползват от по-ниските лихви. Индексът Russell 2000, фокусиран в малките компании, се в повишил с около 7,5% тази година, в сравнение с близо 12% ръст на S&P 500.

Инвеститорите с подобни надежди се насочиха към коментарите на Пауъл, който миналия месец заяви, че инфлационните ефекти от търговската война на президента Доналд Тръмп ще бъдат „сравнително краткотрайни“ и очаква „еднократна промяна в ценовото ниво“.

Други се насочиха към по-малко привлекателни части на пазара. Алмейда от XY Planning Network залага на акции със средна капитализация. Въпреки че категорията често е била пренебрегвана, тя обикновено е надминавала както големите, така и малките компании, година след началото на намаляването на лихвите, казва той. Алмейда също така предпочита книжа на компании във финансовия и индустриалния сектор, които биха могли да се възползват от по-ниските разходи по заеми.

Балафас от GoalVest Advisory притежава акции на Nvidia, Amazon.com и Alphabet - залог, че постепенното забавяне на икономиката е малко вероятно да повлияе негативно на растежа на корпоративните печалби.

Въпреки това, признаците, че икономиката се охлажда по-бързо от очакваното, биха могли да накарат инвеститорите в акции да се откажат от тези залози в полза на по-дефанзивни стратегии. Секторите на здравеопазването и потребителските стоки от S&P 500 например са се възстановили средно с около 20% по време на цикли, когато Федералният резерв е трябвало да намали значително лихвите, показват данни на Ned Davis Research.

„Ако растежът се забави, Федералният резерв ще намали лихвените проценти, но ако икономиката се забави твърде много, рисковете от рецесия ще се увеличат“, коментира Кац от Robertson Stephens. „И така, доколко инвеститорите са доволни от забавянето на икономиката? Само времето ще покаже.“