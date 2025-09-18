Индексите на БФБ прекъснаха губещата серия

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) прекъснаха губещата серия, като основният индекс SOFIX отчете ръст след осем поредни сесии на спадове, но се задържа на ниво под 1070 пункта.

Бенчмаркът добави 0,31% до 1068,76 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,23% до 193,48 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,42% до 229,43 пункта, BGTR30 нарасна с 0,13% до 953,82 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – 0,53% до 108,43 пункта.

Общият оборот на БФБ надвиши 6 млн. лева, като малко под 5 млн. лева се формираха от сделки с инструменти, търгувани на основен пазар. Над 3,2 млн. лева от тях дойдоха от една сделка с 3180 облигации на „ФС Холдинг“ АД.

Още малко над 1 млн. лева дойдоха от сделки с чуждестранните инструменти, търгувани на сегмента BSE International.

Лидер по оборот в сесията са акциите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ с 300,6 хил. лева. Следват акциите на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ с близо 122,5 хил. лева, „Шелли груп“ с 33,3 хил. евро, „Сила Холдинг“ с 62,4 хил. лева и БФБ с малко над 28 хил. лева.

Акциите на „Софарма“ са най-търгуваните в сесията с 25 сделки. С по 22 сделки са акциите на БФБ и „Грийн Иновейшън“, с 21 – на „Шелли груп“, с по 10 – на „Рой Пропърти Фънд“ и „Супер Боровец Пропърти Фонд“.

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е акцията с най-силен ръст от компонентите на SOFIX – с 1,38%. Следват „Уайзър Технолоджи“ с 0,89% и „Софарма“ с 0,76%. Нито една от акциите в индекса не поевтиня в сесията.

От акциите в BGBX40 най-силен ръст отчетоха тези на „Синергон Холдинг“ – със 7,03%, следвани от „Софарма билдингс“ с 2,65% и „Браво Пропърти Фонд“ с 2,04%.

Четири от акциите, включени в по-широкия индекс, отчетоха спадове в сесията – „Елана Агрокредит“ с 1,89%, „Корадо-България“ с 0,94%, „Петрол“ с 0,67% и „ЕМКА“ с 0,51%.

Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ оказаха най-голяма подкрепа на индекса beamX с ръст от 2,36%. Карго дрон компанията Dronamics, с която дружеството е свързано, обяви сътрудничество с японската компания Kawasaki Motors за разработка и производство на двигатели за дроновете „Черен лебед“.