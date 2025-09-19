Бенчмаркът Nikkei 225 заличи предходните си ръстове след решението на ЯЦБ за лихвите

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза спад от 0,57% в петък, след като Японската централна банка (ЯЦБ) запази основния лихвен процент без промяна на ниво от 0,5%, предаде CNBC. По-рано през деня индексът достигна нов рекорд за втора поредна сесия, но впоследствие затвори на 45 045,81 пункта. В същото време по-широкият показател Topix се понижи с 0,35% до 3147,68 пункта.

Решението за запазване на разходите по заемите без промяна беше взето, след като основната инфлация в Страната на изгряващото слънце се забави до най-ниското си ниво от ноември 2024 г., достигайки 2,7% за август и отбелязвайки трети пореден месец на спад.

Доходността по 2-годишните японски държавни облигации се повиши до 0,885%, което е най-високото ѝ ниво от юни 2008 г., показват данни на LSEG.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се покачи с 0,32% и приключи сесията на 8773,50 пункта.

Южнокорейският показател Kospi спадна с 0,46 на сто до 3445,24 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 0,70 на сто до 863,11 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи 0,044% до 26 533,04 пункта, а показателят CSI 300 в континенталната част на Китай отбеляза ръст от 0,085% до 4501,92 пункта.

По-рано стана ясно, че Zijin Gold, дъщерно дружество на най-големия производител на злато в Китай Zijin Mining, планира да набере около 25 млрд. хонконгски долара (3,2 млрд. щатски долара) при първично публично предлагане (IPO) в Хонконг. Компанията предлага почти 349 млн. акции на цена 71,59 хонконгски долара за брой, като се очаква търговията да започне на 29 септември.

Индийският показател Nifty 50 отбеляза спад от 0,31% до 25 343,90 пункта, а измерителят BSE Sensex се понижи с 0,41% до 82 677,06 пункта.