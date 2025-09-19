SOFIX записа седмично понижение от над 1%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмичен спад с 1,12% до 1065,52 пункта.

Само в петък понижението беше с 0,3%. Всички индекси на борсата се оцветиха в червено в последния работен ден от седмицата. По-широкият BGBX40 отстъпи с 0,32%, секторният BGREIT загуби 0,54%, BGTR30 отписа 0,48%, а измерителят на малките и средни компании beamX спадна най-рязко – с 0,60%.

Най-голямо седмично понижение отбеляза цената на акциите на "Шелли груп" ЕД – с 5,11% до 101,7 лв. за брой, но пък оборотът с книжа на дружеството в петък достигна 23 млн. лв. С 2,88% поевтиняха акциите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ до 5,05 лв., а тези на ЦКБ – с 2,33% до 1,68 лв. Спад записаха още 5 компании от 15-те компонента на основния индекс.

Поскъпнаха акциите на 4 от компонентите в индекса, най-силно тези на "Телематик Интерактив България" АД – с 1,8% до 22,6 лв., "Сирма груп холдинг" АД – с 1,45% до 1,4 лв., и "Уайзър Технолоджи" АД – 0,9% до 5,6 лв.

Най-голям оборот за седмицата записаха акциите на "Шелли груп" с 23,5 млн. лв., "Еврохолд България" АД с 923 хил. лв., "Родна земя холдинг" АД с 646 хил. лв., "Софарма" АД с 472 хил. лв. и "Гранд Вижън Пропъртис" АДСИЦ с 303 хил. лв.

Най-много сделки през седмицата бяха сключени с книжа на "Шелли груп" – 296, "Софарма" – 193, ФНИБ АДСИЦ – 91, "Доверие обединен холдинг" – 70, и БФБ – 63.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.