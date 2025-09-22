Европейските борси започнаха новата седмица без особен оптимизъм

Европейските индекси приключиха търговията в понеделник с понижения, след като инвеститорите продължиха да следят мерките на президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани с визите, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 завърши деня с 0,5% спад, след като повечето сектори и основни борси се озоваха на червено.

Автомобилните акции записаха едни от най-големите понижения. Индексът Stoxx Europe Automobiles and Parts отстъпи с 1,9%,

Германската Porsche поведе спадовете, като цената на акциите ѝ се понижи със 7,2%, след като производителят на луксозни автомобили наскоро понижи перспективите си за рентабилност за 2025 г. Освен това компанията отложи пускането на пазара на някои модели електромобили заради слабото търсене. Volkswagen, най-големият акционер на Porsche, също записа спад на борсата след новината, като приключи сесията със 7,1% надолу.

Междувременно в петък администрацията на Тръмп подписа изненадваща заповед за повишаване на т.нар. такса за кандидатстване за H-1B виза до 100 хил. долара.

Решението влезе в сила в неделя, като изисква от компаниите да плащат новата шестцифрена сума, за да получат визите, необходими за нови служители, влизащи в страната. Стъпката е част от усилията, насочени към защита на американските работни места, и бележи по-нататъшни мерки срещу имиграцията от страна на Белия дом.

От своя страна, Индия отвърна на удара, заявявайки, че мярката „вероятно ще има хуманитарни последици поради причинените смущения за семействата“.

Що се касае до икономическите данни, предварителна оценка на потребителското доверие в еврозоната показва леко покачване през септември, с 0,6 пункта до -14,9 пункта.