Тайванският бенчмарк Taiex достигна нов рекорд

Тайванският индекс Taiex се повиши с 1,42% до рекордно високо ниво във вторник на фона на по-широките ръстове в Азия, подхранени от подема на Wall Street, след като Nvidia обяви партньорство с OpenAI, предаде CNBC. Бенчмаркът затвори на ниво от 26 247,37 пункта.

Южнокорейският показател Kospi се покачи с 0,51% до 3486,19 пункта, но измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отстъпи с 0,25% до 872,21 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,40% и приключи сесията на 8845,90 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,73% до 26 151,09 пункта, докато регионът се готви за силен тайфун. Показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,063% до 4519,78 пункта.

Пазарите в Япония бяха затворени поради празник.

По-рано стана ясно, че основният индекс на потребителските цени в Сингапур е отбелязала най-слабия си ръст за повече от четири години, достигайки 0,3% през август. Резултатът е под очакванията от икономистите в анкета на Ройтерс за 0,5% и под нивото от 0,5%, отчетено през предходния месец.