IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Тайванският бенчмарк Taiex достигна нов рекорд

Основният индекс на потребителските цени в Сингапур е отбелязал най-слабия си ръст за повече от четири години, достигайки 0,3% през август

11:11 | 23.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Тайванският индекс Taiex се повиши с 1,42% до рекордно високо ниво във вторник на фона на по-широките ръстове в Азия, подхранени от подема на Wall Street, след като Nvidia обяви партньорство с OpenAI, предаде CNBC. Бенчмаркът затвори на ниво от 26 247,37 пункта.

Южнокорейският показател Kospi се покачи с 0,51% до 3486,19 пункта, но измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq отстъпи с 0,25% до 872,21 пункта.

Свързани статии

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,40% и приключи сесията на 8845,90 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,73% до 26 151,09 пункта, докато регионът се готви за силен тайфун. Показателят CSI 300 в континентален Китай се понижи с 0,063% до 4519,78 пункта.

Пазарите в Япония бяха затворени поради празник.

По-рано стана ясно, че основният индекс на потребителските цени в Сингапур е отбелязала най-слабия си ръст за повече от четири години, достигайки 0,3% през август. Резултатът е под очакванията от икономистите в анкета на Ройтерс за 0,5% и под нивото от 0,5%, отчетено през предходния месец.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:11 | 23.09.25 г.
азиатски борси азиатски пазари
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още