Dow Jones започва сесията с нов рекорд*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с леки изменения, предава CNBC. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite почти не трепват, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 113 пункта, или 0,2%, до ново историческо високо ниво.

Трите основни индекса затвориха на рекордни нива в понеделник, след като акциите на Nvidia поскъпнаха с почти 4%. Това се случи, след като производителят на чипове обяви, че ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI за изграждането на центрове за данни.

Остава въпросът дали търговията с акции на компании, свързани с развитието на изкуствен интелект, може да продължи да подхранва американския капиталов пазар, особено предвид рисковете, свързани с повишените пазарни оценки.

Джо Дейвис, главен глобален икономист на Vanguard, отбеляза, че експлозивният растеж и приемането на изкуствения интелект, в съчетание с последното понижение на лихвените проценти от Федералния резерв, са двата забележителни фактора, които са довели до по-високи мултипликатори, докато „фундаменталните показатели са добри“.

Последните данни за ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) – предпочитаният от Фед показател за инфлацията – ще бъдат публикувани в петък и се очаква да дадат насоки за курса на паричната политика за останалата част от годината.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,133%, а тази по 30-годишните - до 4,755%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,02 до 97,357 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,08% до 67,29 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,32% до 63,1 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,1 на сто и се търгува на цена от 3816,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.