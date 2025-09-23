Ралито на Wall Street окрили и европейските борси

Европейските борси завършиха търговията във вторник с ръстове, след като ралито на Wall Street изстреля трите основни американски индекса до рекордни върхове, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи деня с 0,4% повишение, като повечето сектори се озоваха на зелено.

В понеделник гигантът в производството на чипове Nvidia обяви, че планира да инвестира до 100 млрд. долара в OpenAI за изграждането на центрове за данни, а главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг определи партньорството като „огромен проект“.

Новината предизвика рали на Wall Street, а Nvidia записа 3,9% борсов ръст по време на сесията, докато основните индекси завършиха на нови исторически върхове.

Във вторник акциите на европейските компании за чипове поскъпнаха, тъй като инвеститорите реагираха на новината. Цената на книжата на Be Semiconductors се повиши с 3,3%, докато тази на акциите на Infineon и STMicro нарасна съответно с 2,4% и 2,7%.

Производителят на оборудване за направата на чипове ASML се справи с по-ранния си борсов спад и прибави 1,1%. Причина за понижението беше фактът, че компанията сви прогнозата си за второто полугодие.

Цената на акциите на компанията за вятърни паркове Orsted се повиши с 3,9%, след като американски съдия реши, че фирмата може да продължи работа по проект, който беше спрян от администрацията на Доналд Тръмп.

Начело на индекса Stoxx 600 се оказа британската компания за домашни ремонти Kingfisher, чиито акции повишиха стойността си с 14,6%, след като фирмата даде подобрена прогноза благодарение на нарастващото търсене на вътрешния ѝ пазар.

Настроенията бяха подкрепени допълнително и от факта, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) повиши прогнозите си за глобалния и американския икономически растеж за 2025 г.

Инвеститорите по света реагираха и на най-новото развитие в отношенията между САЩ и Китай. На пресконференция в Пекин във вторник посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пардю заяви, че е по-вероятно срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин да се проведе в началото на 2026 г., отколкото в края на тази година.