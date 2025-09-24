IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

S&P 500 леко се повишава, поведен от акциите на Nvidia*

Трейдърите остават предпазливи преди данните за молбите за помощи при безработица в четвъртък и данните за инфлацията в САЩ в петък

17:00 | 24.09.25 г.
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, като акциите на гиганта в областта на изкуствения интелект Nvidia възстановяват част от загубите си от предходната сесия, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отбеляза ръст от 0,3%.

Акциите на Nvidia поскъпват с 0,5%, възстановявайки част от спада от предходния ден, който беше доминиран от засилените опасения относно цикличния характер на AI индустрията.

Показвайки, че доверието в търговията с изкуствен интелект все още е под въпрос, акциите на Micron Technology поевтиняват с 2%, тъй като печалбата и прогнозите на компанията за бъдещите месеци не бяха достатъчно силни, за да впечатлят инвеститорите.

В по-общ план, трейдърите остават предпазливи преди данните за молбите за помощи при безработица в четвъртък и данните за инфлацията в САЩ в петък.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,133%, а тази по 30-годишните - до 4,747%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,64 до 97,884 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,39% до 68,57 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,5% до 65,36 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,36 на сто и се търгува на цена от 3801,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.

Последна актуализация: 17:02 | 24.09.25 г.
