Очакваното ново повишение на добива от ОПЕК+ тласка цената на петрола надолу*

Цената на петрола започва седмицата със спад, тъй като очакванията, че Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) ще увеличи производството и през ноември, засилват опасенията от свръхпредлагане, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,64% до 65,3 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,53% до 69,76 долара за барел.

Според вътрешни източници алиансът, воден от Саудитска Арабия, обмисля да увеличи добива с поне 137 хил. барела на ден – колкото е повишението, планирано и за следващия месец. Целта на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници е възвръщане на пазарен дял.

Все пак цените се задържат на разумно ниво, подкрепени от силното търсене от Китай. Освен това планираното увеличение през октомври – и потенциалното повишение на добива през ноември – е много по-ниско от тези, обявени от групата за предходните месеци. Според анализаторите действителното увеличение на предлагането ще бъде много по-ниско, тъй като някои страни членки нямат възможност да произвеждат повече.

„Като се има предвид, че много производители, с изключение на Саудитска Арабия, са достигнали тавана, бъдещите увеличения на доставките от ОПЕК+ ще бъдат значително по-ниски от обявените цифри“, посочват анализаторите от RBC Capital Markets LLC.

Представителите на страните членки на ОПЕК+ ще заседават на 5 октомври.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък през 2026 г., тъй като ОПЕК+ продължава да възстановява производството, а доставките от конкурентите на групата се увеличават. Goldman Sachs предвижда цената на сорта Брент да падне до около 55 долара за барел през следващата година.

