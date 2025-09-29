Акциите на Sony Financial Group се изстреляха с 36% при дебюта си

Акциите на Sony Financial Group поскъпнаха с цели 36% при дебюта си на пазара в понеделник, след като компанията майка Sony Group взе решение да отдели подразделението, предаде CNBC. На този фон повечето азиатски пазари отбелязаха повишения.

Sony Financial Group беше с определена референтна цена от 150 японски йени (0,87 евро) за акция, което оценява компанията на около 1 трилион йени (близо 5,8 млрд. евро). Sony заяви, че отделянето позволява на финансовото подразделение, което включва Sony Life Insurance, Sony Assurance и Sony Bank, да набере собствен капитал за растеж, като същевременно поддържа връзки с по-широката екосистема на Sony.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,69% до 45 043,75 пункта, а по-широкият показател Topix се понижи с 1,74% до 3131,57 пункта, след като в петък достигна рекордно високо ниво.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 се повиши с 0,85% до 8862,80 пункта.

Австралийската централна банка започна двудневното си заседание по паричната политика, при което финансовата институция вероятно ще запази основния си лихвен процент на ниво 3,6%, според анкета на Ройтерс.

„Паричният орган вероятно ще се окаже в по-трудна позиция, отколкото на последните заседания. В потока от данни се натрупва напрежение“, посочват анализаторите от Commonwealth Bank of Australia. Според тях индексът на потребителските цени за август в страната показва „значителни рискове от ускорение на инфлацията през третото тримесечие“. Икономистите обаче посочват и признаци за по-слаба заетост и умерено нарастване на заплатите в страната.

Южнокорейският показател Kospi добави 1,33% до 3431,21 пункта, възстановявайки се от рязкото си понижение в петък, причинено от несигурността около търговските преговори с Вашингтон. Измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 1,38% до 846,71 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng скочи с 1,89% до ниво от 26 622,88 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 1,54% до 4620,05 пункта.