Рискът от нова блокада на американската администрация донесе спадове на Wall Street*

Водещите индекси на американската фондова борса започват новата редовна сесия на червено, притеснени от възможността администрацията на САЩ да се окаже с блокирана дейност. Въпреки това Wall Street е напът да отчете неочаквано силен септември, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 се понижава с 0,13%, докато технологичният Nasdaq Composite изостава с 0,3%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се разделя с минималните 6 базисни пункта.

Макар че блокирането на администрацията обикновено не е събитие, което движи пазарите, този път това може да се промени, тъй като инвеститорите вече са разтревожени за забавянето на пазара на труда, рисковете от стагфлация и завишените оценки на акциите. Евентуално прекъсване на дейността също така би накарало рейтинговите агенции да преоценят потенциално американския кредитен рейтинг, който вече бе понижен през май от Moody’s.

Силен септември

Основните индекси продължават да се движат около рекордните си ръстове с идването на края на септември. S&P 500, който има средно спад за месеца от 4,2% през последните пет години, този септември отчита ръст от 2%.

За Dow ръстът е от 1%. Nasdaq пък изпреварва и двата показателя със своите 4% ръст за септември.

Днешната сесия слага край и на третото тримесечие, за което S&P 500 нараства със 7%, а Nasdaq с цели 10%. От своя страна Dow напредва с 5% за тримесечния период, който е пети пореден положителен.

Във вторник при американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации намалява до съответно 4,112% и 4,686%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, се понижава с близо 0,2% до 97,747 пункта.

На стоковите пазари цената на двата водещи сорта петрол изтрива по 1,25% всяка до съответно 67,12 долара за барел за международния бенчмарк Брент и 62,66 за американския WTI.

Златото продължава да поскъпва – с 0,12% в началото на редовната американска търговия, до 3859,9 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:15 ч.