Блокадата на администрацията в САЩ потопи водещите индекси на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва със спадове на фона на бюджетната безизходица във Вашингтон, която доведе до първото спиране на работата на администрацията от края на 2018 г. до началото на 2019 г., предаде CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,2% до 6674,76 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,28% до 22 597,078 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтрива 0,04% до 46 379,37 пункта.

Американската администрация спря работата си, след като опитите на контролирания от републиканците Сенат да осигури временен закон за разходите се провалиха във вторник. Фондовият пазар обикновено е преминавал безпроблемно през предходните такива случаи, но настоящата блокада може да бъде по-рискована. Инвеститорите остават загрижени за забавянето на пазара на труда и упоритата инфлация, както и за исторически високите оценки на акциите и нивата на концентрация на пазара.

Спирането на работата на правителството означава, че Федералният резерв ще действа частично на сляпо, като инвеститорите очакват второ понижение на лихвите от централната банка по-късно този месец и още едно понижение през декември.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че броят на работещите в частния сектор в САЩ е отбелязал най-резкия спад от две години и половина през септември - още един знак за отслабване на пазара на труда, усложнено и от липсата на официални данни заради блокадата на правителството. Компаниите в страната са съкратили 32 хил. служители през месеца – най-много от март 2023 г., съобщи в сряда ADP. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакваха ръст от 45 хил.

Освен това резултатът за август беше актуализиран до спад от 3000 служители спрямо първоначално отчетения ръст от 54 хил.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,096%, а тази по 30-годишните - до 4,7%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,27% до 97,508 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,26% до 65,2 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,23% до 61,6 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,69 на сто и се търгува на цена от 3899,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.