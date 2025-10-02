БФБ силно увеличава оборота си през септември

Българската фондова борса (БФБ) силно увеличава оборота през септември 2025 г. благодарение на търговията с облигации и т.нар. други инструменти.

Оборотът на капиталовия пазар през миналия месец надвишава 161,4 млн. лева, което е с почти 62% повече от оборота през август (малко под 100 млн. лева) и петкратно повече спрямо септември 2024 г. (над 30,4 млн. лева).

Оборотът за деветмесечието (януари-септември 2025 г.) е за над 859,4 млн. лева при над 666,3 млн. лева за деветмесечието на 2024 г., или с 29% повече на годишна база.

Търговията с облигации допринася за 45,5% от оборота на БФБ през септември, или почти 73,5 млн. лева, следвана от другите инструменти с 27,6% (44,55 млн. лева).

Малко под 16% от оборота (25,15 млн. лева) се формира от сделки с акциите на „Шелли груп“ ЕД, които засега единствени се търгуват на сегмента EuroBridge на БФБ.

На борсата през септември са сключени близо 6300 сделки, което е със 7,52% под броя на сделките през август. За деветмесечието обаче има 1,45% ръст спрямо първите девет месеца на миналата година.

„Софарма“ АД, „Шелли груп“ и „Доверие Обединен Холдинг“ АД са най-ликвидните акции на БФБ през септември със съответно 788, 648 и 282 сделки.

„Софарма“ и „Доверие Обединен Холдинг“ са и най-печелившите емисии от основния индекс SOFIX с ценови ръстове от съответно 3,02% и 2,15%, следвани от „Елана Агрокредит“ с 0,95%. Последната акция се върна в индекса при ребалансирането му през миналия месец.

„Шелли груп“ е най-губещата акция от SOFIX, поевтинявайки с 5,43%, следвана от „Фонд за недвижими имоти България“ с 3,77% и „Смарт Органик“ с 3,21%.

SOFIX изтрива малко под процент през септември спрямо август заради натиска на „Шелли груп“, но се повишава с малко над 20% спрямо началото на тази година.

Понижението на BGBX40 за месеца достига 0,57%, но от началото на годината индексът добавя малко над 13% към стойността си. BGREIT отчита месечен спад от малко над 1%, но ръст от близо 7% от началото на годината, BGTR30 – съответно 1,1% и 10%, а beamX – съответно 2,74% и 7,61%.