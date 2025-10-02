Goldman Sachs: Частният интерес ще вдигне цената на златото повече от очакваното

Златото може да поскъпне повече от очакваното през следващите месеци заради засиления интерес от страна на частните инвеститори. Това посочват анализаторите на Goldman Sachs, цитирани от Bloomberg.

Изненадващо силни парични потоци към борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, вече са надхвърлили досегашната прогноза на банката. Според анализаторите потенциалът частните инвеститори да диверсифицират значително в злато може да доведе до надминаване на първоначалната оценка за цена на благородния метал от 4000 долара за тройунция към средата на 2026 г. и 4300 долара за тройунция до края на следващата година.

От Goldman Sachs вече смятат, че можем да станем свидетели на ценово ниво от 5000 долара за тройунция, ако само 1% от частно притежаваните американски държавни облигации се пренасочат към жълтия метал.

Златото е сред най-силно представящите се суровини напоследък. То поскъпна с почти 50% тази година, надминавайки рекорда, поставен през 1980 г. Подемът беше подкрепен от увеличените покупки на централните банки и възобновените понижения на лихвите на Федералния резерв.

Минути след началото на редовната сесия в САЩ благородният метал се търгува с ръст в цената от 0,5% до 3917,2 долара за тройунция.