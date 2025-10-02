IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Goldman Sachs: Частният интерес ще вдигне цената на златото повече от очакваното

Може да се стигне до надминаване на първоначалната оценка за 4000 долара за тройунция към средата на 2026 г. и 4300 долара до края на следващата година

16:35 | 02.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Златото може да поскъпне повече от очакваното през следващите месеци заради засиления интерес от страна на частните инвеститори. Това посочват анализаторите на Goldman Sachs, цитирани от Bloomberg.

Изненадващо силни парични потоци към борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, вече са надхвърлили досегашната прогноза на банката. Според анализаторите потенциалът частните инвеститори да диверсифицират значително в злато може да доведе до надминаване на първоначалната оценка за цена на благородния метал от 4000 долара за тройунция към средата на 2026 г. и 4300 долара за тройунция до края на следващата година.

От Goldman Sachs вече смятат, че можем да станем свидетели на ценово ниво от 5000 долара за тройунция, ако само 1% от частно притежаваните американски държавни облигации се пренасочат към жълтия метал.

Свързани статии

Златото е сред най-силно представящите се суровини напоследък. То поскъпна с почти 50% тази година, надминавайки рекорда, поставен през 1980 г. Подемът беше подкрепен от увеличените покупки на централните банки и възобновените понижения на лихвите на Федералния резерв.

Минути след началото на редовната сесия в САЩ благородният метал се търгува с ръст в цената от 0,5% до 3917,2 долара за тройунция.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 16:35 | 02.10.25 г.
цена на златото
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още