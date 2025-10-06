Политическата криза във Франция спря възходящата серия на европейските борси

Водещите индекси на фондовите пазари в Европа затвориха негативна територия, реагирайки на политическата криза във Франция, пише CNBC. Премиерът Себастиен Льокорню подаде оставка броени дни, след като кабинетът му беше утвърден, и тя беше приета от френския президент Еманюел Макрон.

Това предизвика срив на френската търговия и САС 40 затвори на ниво от 7971,78 пункта, което е намаление от 1,36 на сто. Френските банки бяха сред големите губещи в европейската търговия днес (6 октомври). Акциите на Societe Generale поевтиняха с повече от 4% до 54,32 евро за брой. BNP Paribas загуби малк над 3% от пазарната си стойност и акциите ѝ затвориха с цена от 75,50 евро за брой.

Нестабилността във Франция спря петдневния възход на Stoxx 600. Паневропейският индекс загуби минималните 0,04% до 570,24 пункта. Германският DAX остана почти без промяна с намаление от само половин пункт до 24 378,29 пункта.

Водещият идекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100 се понижи с 0,13% до 9479,14 пункта.

Петролните пазари са разочаровани от решението на ОПЕК+ за увеличение на добивите, но с по-малко от очакваното. Това оскъпи петрола с малко повече от 1,5% към края на сесията в Европа. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко под 62 долара за барел. Европейският "Брент" достига до 65,50 долара за барел. В края на минатала седмица двата водещи сорта петрол на пазарите поевтиняха с над 7%.

На валутните пазари еврото губи почва. Единната европейска валута се разменя за 1,1712 долара за брой. Стойността на британския паунд достига до 1,3479 долара.

Глобалните сътресения и очакванията за ново понижение на основната лихва в САЩ доведоха до нов ръст на цената на златото до 3980 долара за тройунция.