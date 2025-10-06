S&P500 и Nasdaq започват седмицата с рекорди

Два от водещите индекси на фондовите пазари отвъд Океана затвориха първата сесия за седмицата с рекорди, подкрепени от търговията на AMD, пише CNBC. Акциите на компанията поскъпнаха с 24% до 203,71 долара за брой, след като стана ясно, че ще си сътрудничи с OpenAI, която е водеща в областта на изкуствеия интелект.

Макар и с толкова рязко поскъпване AMD не подобри рекорда в цената на акциите си. През март 2024 година книжата на компанията достигнаха цена от малко над 211 долара за брой.

Така Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се повиши с 0,7% до 22 941,667 пункта. S&P 500 добави 0,36% до 6740,28 пункта. Водещият индекс на Wall Street Dow Jones обаче се поведе по настроенията в Европа. Стойността му достигна 46 694,97 пункта, което е понижение от 0,14 на сто.

В Европа седмицата започна на червена територия след политическата криза във Франция. Сред големите губещи се наредиха френските банки. На Dow Jones натежа представянето на акциите на Home Depot , както и на Verizon, чиито акции поевтиняха с над 5% до 41,44 долара за брой.

Цената на петрола се повиши с малко под 1,5% след като ОПЕК+ разочарова ивеститорите с обявеното увеличение на добивите. Организацията съобщи, че ще квотите се увеличават и членовете на организацията ще добиват със 137 хил. барела. Въпреки това прогнозите все още сочат, че на пазара ще има свръхпредлагане, допълва Ройтерс.

Американският лек суров петрол (WTI) затвори първата сесия за седмицата с цена от 61,68 долара за барел. Европейкият сорт "Брент" достигна до 65,47 долара за барел.

Политическата нестабилност във Франция се отразява и върху търговията на валутните пазари и единната европейска валута губи малко от стойността си. Едно евро се разменя за 1,1711 долара. Британският паунд достигна до 1,3481 долара.

Цената на златото за първи път прескочи нивото от 3900 долара за тройунция на фона на политическата нестабилност в Европа и очакванията, че Федералният резерв ще понижи основния лихвен процент. Търговията затвори при 3956 долара за тройунция.