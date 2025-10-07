S&P 500 прекъсна 7-дневната си серия на ръстове

Широкият пазарен показател S&P 500 затвори със спад във вторник, прекъсвайки 7-дневната си серия на ръстове. Бенчмаркът се понижи с 0,4%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпи с 0,7%. В същото време индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтри 0,3%, предаде CNBC.

Oracle поведе спадовете, след като The Information съобщи, че софтуерната компания генерира значително по-ниски маржове в облачния си бизнес, отколкото анализаторите в момента оценяват, както и че губи пари по някои от сделките си за наем на чипове на Nvidia. Книжата на Oracle поевтиняха с повече от 2%, а Nasdaq достигна най-ниското си ниво за сесията след новината.

„Инвеститорите в даден момент ще погледнат колко пари се харчат и ще се запитат каква е възвръщаемостта на инвестицията. Това не означава, че изкуственият интелект (AI) е в балон. Просто означава, че вероятно има възможност за малко пренастройване на очакванията, особено относно резултатите и рентабилността, идващи от този огромен обем пари, които се влагат в AI в момента,“ коментира Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в Ameriprise.

На този фон надеждите, че американската администрация ще заработи отново, бяха разбити. Сенатът за пети път не успя да приеме законопроект на Камарата на представителите, който би финансирал администрацията до 21 ноември.

Към тревогата на инвеститорите се добавя и увеличена несигурност около търговската политика на президента Доналд Тръмп. По-рано той заяви, че ще обсъди налозите върху канадския внос с премиера на страната Марк Карни, отбелязвайки, че иска Канада „да успее“, но че тя „конкурира за същия бизнес“ със САЩ.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,129%, а тази по 30-годишните - до 4,726%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,54% до 98,642 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 0,41% до 65,74 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,36% до 62,05 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,68 на сто до цена от 4003,5 долара за тройунция.