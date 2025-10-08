Атинската фондова борса се завръща сред редиците на развитите пазари

FTSE Russell ще повиши статуса на гръцките акции до този на развитите пазари, след като в продължение на десетилетие те бяха в категорията на развиващите се активи, отбелязвайки икономическия обрат на страната след дълговата криза, предава Bloomberg.

В момента класифицирана като напреднал развиващ се пазар, Гърция ще премине към индексите на развитите пазари от 21 септември 2026 г., съобщи FTSE Russell в изявление късно във вторник. Индексът на Атинската фондова борса скочи с 1,4% в сряда, като от началото на годината досега ръстът му достига 42%.

Тази стъпка ще отвори гръцките акции за повече инвеститори, включително тези, които следят индексите на развитите пазари. През последното десетилетие страната почти излезе от общата валута, след като световната финансова криза разкри слабостите на икономиката ѝ, която обаче надмина по резултати повечето от партньорите си в Европейския съюз след болезнени мерки.

„Това развитие създава нови възможности“ за публичните компании и ще „повиши конкурентоспособността и размера на гръцките бизнес структури“, каза министърът на финансите Кириакос Пиеракакис в изявление. То също така изпраща силно послание за стабилната икономика на страната, добави той.

Гърция беше една от шестте страни от ЕС, които имаха бюджетен излишък през 2024 г., и се очаква да постигне такъв и през 2025 г. Страната също така изплати, и то по-рано от планираното, спасителните заеми от Международния валутен фонд и планира да направи същото с част от спасителната помощ от ЕС.

Moody’s Ratings повиши кредитния рейтинг на Гърция до инвестиционен клас през март, като се позова на подобрените публични финанси и устойчивостта на потенциални шокове.

Яниос Контопулос, главен изпълнителен директор на Атинската борса, нарече повишаването на рейтинга на акциите „значимо постижение“, което потвърждава стратегията ѝ, насочена към позициониране на гръцкия капиталов пазар „сред най-утвърдените борси в света“.

Развитието „се очаква да разшири значително кръга на международните инвеститори, които могат да инвестират в гръцкия капиталов пазар, привличайки значителни капиталови потоци от фондове, които следят индексите на развитите пазари“, каза той в изявление.

Откакто FTSE Russell обяви през септември 2015 г., че ще понижи гръцките акции до статут на развиващ се пазар, индексът на Атина е отбелязал възвръщаемост от почти 300%, което е над два пъти повече от индекса на MSCI за развиващите се пазари.

Другият доставчик на индекси MSCI класифицира Гърция като развиващ се пазар. В прегледа си през юни MSCI заяви, че Атинската борса не отговаря на новите изисквания за размер и ликвидност, необходими за повишаване на рейтинга.

FTSE Russell предприема хода на фона на продължаващото предложение на Euronext да придобие най-малко 67% от гръцкия оператор на фондовата борса. Управителният съвет на Атинската борса подкрепи офертата през юли, като заяви, че тя ще повиши устойчивостта на местния пазар и ще засили европейската консолидация.