Wall Street отвори с повишения на индексите, поведени от Nvidia*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с леки повишения, след като вчера широкият пазарен показател S&P 500 прекъсна седемдневната си серия на ръстове заради поевтиняването на акциите на Oracle. Междувременно спирането на работата на американската администрация навлезе във втората си седмица, предава CNBC.

S&P 500 се покачва с 0,2% при отварянето на пазара, докато технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 0,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,1%.

Акциите на Nvidia поведоха ръстовете, поскъпвайки с над 1%.

Блокадата на администрацията на САЩ продължава вече осми ден и натежава върху настроенията на трейдърите. Засега ефектът ѝ върху пазарите е ограничен, но колкото по-дълго продължи, толкова по-голям риск съществува за нагласите на инвеститорите.

Междувременно Wall Street очаква протокола от септемврийското заседание на Федералния резерв, който може да даде представа за вътрешната динамика в централната банка на фона на дискусиите дали и с колко трябва да продължат намаленията на лихвите.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,109%, а тази по 30-годишните - до 4,704%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,19% до 98,77 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,92% до 66,05 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,64% до 62,37 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,28 на сто и се търгува на цена от 4055,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.