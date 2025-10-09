Цената на петрола се стабилизира с мирния план за Газа и данните за запасите в САЩ*

Цената на петрола се стабилизира в четвъртък, докато инвеститорите се фокусираха върху намаляващото напрежение в Близкия изток и увеличените запаси в САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,05% до 66,28 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиняват с 0,06% до 62,51 долара за барел.

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп. Той посочи още, че може скоро да посети Израел.

На този фон общите запаси от суров петрол в САЩ са нараснали за втора поредна седмица, макар да са останали близо до сезонните си минимуми, показаха официални данни. Въпреки това нивата в хранилището в Кушинг, Оклахома, са намалели, както и запасите от рафинирани продукти.

Все пак цените на суровия петрол продължават да са под натиск поради очакванията за увеличаване на доставките както от Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+), така и от САЩ. Освен напрежението в Близкия изток, геополитическите рискове остават значителни, като украинските атаки срещу руската петролна инфраструктура продължават да влияят на петролните потоци.

Много банки от Wall Street и анализатори, включително Международната агенция по енергетика (МАЕ), предвиждат, че пазарът ще премине към излишък през следващите месеци. Goldman Sachs очаква, че цената на Брента ще се установи средно около 56 долара за барел през следващата година, тъй като световното производство изпреварва търсенето.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.