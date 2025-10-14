Европейските пазари приключиха сесията на червено

Европейските пазари приключиха борсовата сесия във вторник с понижения, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 затвори с 0,39% по-ниско до ниво от 564,43 пункта, а германският бенчмарк DAX спадна с 0,64% до 24 231,88 пункта, след като достигна нов двуседмичен минимум.

Френският показател САС 40 се понижи с 0,18% до 7919,62 пункта, докато лондонският показател FTSE 100 отстъпи с 0,22% до 42 075,66 пункта.

Инвеститорите бяха напрегнати, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Китай с нова вълна от мита след новите ограничения върху износа на редкоземни елементи, наложени от азиатската държава.

Пекин контролира около 70% от световното предлагане на редкоземни елементи, които са критични за високотехнологични индустрии, включително автомобилостроене, отбранителна индустрия и полупроводници.

В неделя Тръмп намекна в публикация в Truth Social, че може и да не осъществи заплахата си, като написа, че търговските отношения с Китай „ще бъдат наред“.

В корпоративните новини акциите на Michelin поевтиняха с 9%, след като компанията намали прогнозата за цялата година, посочвайки „по-нататъшно влошаване на бизнес средата“. Компанията заяви, че въпреки годишния ръст на обема през третото тримесечие, резултатите ѝ са били повлияни от бизнеса в Северна Америка. Продажбите там са спаднали близо 10%, като конкурентоспособността е била засегната от митата. Слабият долар също е оказал негативно влияние.

Компанията ще публикува резултатите за третото тримесечие на 22 октомври.

В същото време цената на акциите на Ericsson скочи с почти 18%, след като печалбите на компанията за третото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите. Нетната печалба е нараснала със 191% на годишна база до 11,3 млрд. шведски крони (1,2 млрд. долара).

Регионалните отбранителни акции също поевтиняха. Индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense спадна с 1,5%, докато инвеститорите оценяваха възможното въздействие на недостига на редкоземни минерали. Германските военни компании Renk и Rheinmetall, както и италианската Leonardo, бяха сред най-големите губещи с поевтиняване на акциите с по около 2-3%.

Инвеститорите следят и новините от годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка във Вашингтон. МВФ ще публикува най-новия си доклад за световната икономика във вторник.