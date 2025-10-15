Силните банкови отчети подкрепиха S&P 500 в колеблива сесия

S&P 500 отново изплува на зелена територия в сряда, подкрепен от силинте отчети на Bank of America и Morgan Stanley. Продължаващите притеснения около търговските преговори между САЩ и Китай и спирането на работата на правителството натежаха върху нагласите на инвеститорите, но останаха на заден план пред въодушевлението от по-доброто от очакванията начало на сезона на отчетите, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average остана почти през промяна, като се понижи само със 17,15 пункта до ниво от 46 253,31 пункта. В един момент от деня индексът с 30 компании се покачваше с 422,88 пункта. S&P 500 се повиши с 0,4% до ниво от 6671,06 пункта, след като нарастваше с 1,2% в средата на деня. Технологичнят показател Nasdaq Composite напредна с 0,7% и завърши сесията на равнище от 22 670,08 пункта. За кратко той се покачваше с 1,4%.

Индексът Cboe Volatility Index (VIX), известен като измерителя на страха на Wall Street, се повиши в следобедната търговия до ниво от 20,7 пункта. През последната седмица индексът се покачва, като миналия петък отбеляза ръст до над 21,6 пункта, най-високото му ниво от края на май.

Гигантът в изкуствения интелект Nvidia отбеляза спад от 0,5%, след като през деня книжата му поскъпваха с 2,7%.

„Инвеститорите изглежда не са готови да върнат акциите обратно към нови рекорди на този етап, тъй като очакват още отчети и коментари от Вашингтон или Пекин преди да поемат нагоре“, коментира Хосе Торес, старши икономист в компанията Interactive Brokers. „Нивата на волатилността остават високи и това показва възможността за резки движения в едната или другата посока, докато участниците следят за важни новини, които в резултат на това могат да повлияят на нагласите и поведението за поемане на риск“, допълва той.

Инвеститорите са на нокти през последните дни, тъй като търговското напрежение в света ескалира.

Във вторник S&P 500 се опита да се завърне, но в крайна сметка отбеляза спад, след като президентът Доналд Тръмп заплаши Китай с ембарго върху растителното масло в края на сесията като ответна мярка на отказа на Пекин да купува американска соя. По-рано Тръмп заплаши също да въведе допълнително мито от 100% върху всички стоки, идващи от Китай, в отговор на налагането от Пекин на строг контрол върху износа на редкоземни елементи.

Но колебливостта на фондовия пазар през последно време, породена от търговската война, не обезкуражи федералните представители да продължат тежките преговори с Китай, заяви финансовият министър Скот Бесънт в сряда.

„Няма да преговаряме, защото фондовият пазар върви надолу. Ще преговаряме, защото правим най-доброто за САЩ от икономическа гледна точка“, допълни той в интервю в рамките на форума на CNBC Invest in America.

Спирането на работата на американското правителство, което навлезе в третата си седмица, засили несигурността. Поради затварянето публикуването на ключови икономически данни от федералните служби беше спряно за неопределено време, създавайки неясноти за трейдърите.

По-рано през деня акциите получиха подкрепа от силните отчети на Bank of America и Morgan Stanley.

„Изглежда, че банките са постигнали изключителен успех, надминавайки очакванията за печалбата и приходите си“, коментира Сам Стовол, главен инвестиционен стратег в компанията CFRA Research. „Това е признак, че икономиката остава силна, а в съчетание с вероятността Фед да намали отново лихвените проценти в края на този месец това подсилва оптимизма на инвеститорите“, допълва той.

Президентът Доналд Тръмп може да притисне американските отбранителни компании да направят по-малко обратни изкупувания на акции, за да подобрят представянето си, заяви финансовият министър Скот Бесънт.

„Наистина смятам, че нашите отбранителни компании закъсняват много по отношение на доставките“, изтъкна той.

Книжата на Lockheed Martin и Northrop Grumman поевтиняха съответно с над 1% и около 3%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа е на ниво от съответно 4,03% и 4,622%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е надолу с 0,37% до 98,688 пункта. Еврото и паундът поскъпват до нива от съответно 1,164 долара и 1,34 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняват с 0,45% до 151,16 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се понижи и се задържа близо до петмесечно дъно за втори пореден ден под натиска на ескалиращата търговска война между САЩ и Китай и прогнозите на Международната агенция за енергия за свръхпредлагане през 2026 г.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 50 цента до 61,89 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са надолу с 40 цента до 58,40 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за декември поскъпнаха с 1% до 4203,7 долара за тройунция.