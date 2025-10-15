Morgan Stanley изненада с рекорден ръст на приходите

Печалбата на Morgan Stanley за третото тримесечие значително надмина пазарните очаквания, тъй като инвестиционните банкери са спечелили повече такси от консултации по сделки и от емитиране на акции и дългови инструменти. Това е довело до рекорден ръст на приходите, съобщава Ройтерс.

Акциите на банката поскъпнаха с 3,6% в предпазарната търговия в сряда. Към последната цена на затваряне те отбелязват ценови ръст от 23,6% за тази година.

Редица големи сделки тласнаха глобалната дейност по сливания и придобивания над границата от 3 трлн. долара през тази година. Устойчивата американска икономика, оптимизмът около пониженията на лихвите и смекчените регулации под администрацията на Доналд Тръмп подтикнаха бизнеса да сключва сделки или да листва акции на капиталовите пазари.

Печалбата на банката е скочила до 4,6 млрд. долара, или 2,80 долара на акция, за тримесечието, приключило на 30 септември, надминавайки очакванията за 2,10 долара на акция, показват оценки, съставени от LSEG.

Общите приходи за тримесечието достигат рекордните 18,2 млрд. долара, надминавайки очакванията от 16,7 милиарда долара.

Ръст на сделките

Приходите от инвестиционно банкиране на Morgan Stanley са скочили с 44% до 2,11 млрд. долара в сравнение със същия период на миналата година. Приходите от консултантски услуги са се увеличили с 25% до 684 млн. долара благодарение на по-високия брой на приключените сделки за сливания и придобивания.

Банката изигра ключова роля в големи сделки, включително консултиране на железопътния гигант Union Pacific при придобиването на по-малкия му конкурент Norfolk Southern за 85 млрд. долара – най-голямата сделка, обявена на световно ниво през тази година.

Приходите от емитиране на акции на Morgan Stanley са скочили с 80% до 652 млн. долара в сравнение с предходната година благодарение на по-високите IPO и конвертируеми емисии.

Банката беше сред съвместните мениджъри на големи IPO-та през тримесечието, включително на производителя на софтуер за дизайн Figma и шведската финтех компания Klarna.

Приходите от емитиране на инструменти с фиксирана доходност са се увеличили с 39% до 772 млн. долара през тримесечието благодарение на по-високите емисии на кредити.