Силните отчети и търговията с изкуствен интелект тласкат американските индекси нагоре*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започна с ръстове, след като по-силните от очакваното отчети на големите банки и силни прогнози за приходите от водещи технологични компании изместиха фокуса на инвеститорите от ескалацията на търговската война между САЩ и Китай.

Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,2%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,2%, предава CNBC.

Няколко големи технологични компании подкрепиха ръста на пазара. Акциите на Nvidia поскъпват с 1,2%, а тези на Broadcom - с 2%, след като Taiwan Semiconductor – производител на чипове за Nvidia – повиши прогнозата си за приходите през 2025 г. и потвърди намерението си да инвестира до 42 млрд. долара в капиталови разходи до края на годината. Taiwan Semiconductor също така отчете ръст на печалбата от почти 40% за третото тримесечие.

Цената на акциите на Salesforce скочи с 6%, след като софтуерната компания обяви по-амбициозни от очакваните дългосрочни цели с прогноза за приходи от над 60 млрд. долара до 2030 г. Производителят на чипове за памет Micron също допринесе за технологичните печалби, като книжата му поскъпнаха с 3,5% след положителна оценка от UBS.

Въпреки оптимистичните тримесечни отчети през седмицата волатилността се повиши, особено след като търговското напрежение между САЩ и Китай отново ескалира. Индексът на волатилността Cboe (VIX), известен като „показателя на страха на Wall Street“, се задържа около нивото oт 20 пункта.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи допълнително мито от 100% върху всички стоки от Китай в отговор на новите ограничения на азиатската страна върху износа на редкоземни елементи. Макар тонът на търговските отношения временно да се смекчи, напрежението отново се повиши във вторник, когато Тръмп заплаши Пекин със забрана за търговия с готварско олио.

Инвеститорите също така следят продължаващото трета седмица спиране на работата на американската администрация. Блокадата доведе до замразяване на ключови икономически данни от федералните агенции, което оставя трейдърите с по-малко информация в момент, когато притесненията относно пазара на труда, ефекта от митата върху потребителите, високите лихвени проценти и исторически високите пазарни оценки остават водещи теми.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,04%, а тази по 30-годишните - до 4,633%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,23% до 98,568 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,29% до 62,09 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,34% до 58,47 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,64 на сто и се търгува на цена от 4270,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 18:20 ч. българско време.