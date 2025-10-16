Европейските акции затвориха с ръстове в четвъртък. Общоевропейският индекс Stoxx 600 остана на ниво от 571,66 пункта. Същевременно в Германия DAX добави 0,38% до 24 272,19 пункта, във Великобритания FTSE 100 нарасна с 0,12% до 9436,09 пункта, а във Франция CAC 40 – с 1,38% до 8188,59 пункта, след като новия кабинет оцеля в два вота на недоверие още на старта му.

Седмицата е бурна за европейските пазари, като някои индекси достигнаха двуседмични дъна във вторник, преди да обърнат курса и да се повишат в сряда. Акциите на компаниите за луксозни стоки подкрепиха най-силно ръста.

Акциите, свързани с храни и напитки, поскъпват най-силно в четвъртък. Индексът Stoxx Food & Beverage добави над 4% за деня, пише CNBC.

Акциите на Nestle скочиха с 9,3%, след като гигантът в потребителските стоки обяви, че ще съкращава работни места. Около 12 хил. позиции на „бели якички“ ще бъдат съкратени, като през следващите две години броят на работните места в дружеството ще бъде намален с още около 4 хил.

Акциите на германската компания за науки за живота Sartorius затвориха ръст от над 7%, след като дружеството отчете увеличение на приходите и рентабилността. Приходите от продажби на групата се увеличават със 7,5% през първите девет месеца на годината спрямо същия период на миналата година.

Акциите на Nordea Bank достигнаха рекордни върхове в четвъртък, след като банката отчете, че е реализирала приходи от кредитиране над очакванията. Ипотечното и корпоративното кредитиране нарастват с по 6% на годишна база заради растежа в Швеция и скорошно придобиване в Норвегия.

Разходите по заемите на Великобритания се понижиха в четвъртък, след като данните на Националната статистическа служба показаха, че британската икономика се е разширила с едва 0,1% през август. Доходността по 10-годишните държавни облигации на острова достигна 4,502%. Британският паунд се повиши с 0,2% спрямо щатския долар, като се търгуваше на ниво от 1,340 долара за паунд.

Швейцарското правителство занижи прогнозата си за растежа през 2026 г. до 0,9%, тъй като митата на президента на САЩ Доналд Тръмп натежаха на износно ориентираната икономика на страната.