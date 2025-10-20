Европейските акции поскъпват в понеделник, водени от сектора на отбраната

Европейските акции затвориха с ръстове сесията в понеделник, като акциите на компаниите от отбранителния сектор отчетоха най-силни повишения след няколко волатилни търговски дни.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се покачи с около 1% в края на сесията, след като в петък затвори с малко под 1% спад заради опасенията за банковия сектор в САЩ и влиянието, което той може да окаже в Европа.

Германският индекс DAX добави 1,8% до 24 258,8 пункта, британският FTSE 100 – 0,52% до 9403,57 пункта, френският CAC 40 – 0,39% до 8206,07 пункта, а испанският IBEX 35 – 1,46% до 15 828,3 пункта.

Акциите на компаниите от сектора на отбраната са сред най-силно поскъпващите. Пазарната оценка на Thyssenkrupp нарасна с близо 8% в сесията след отделянето и първичното публично предлагане на германския производител на военни кораби TKMS.

Hensoldt оглави ръстовете в секторния индекс, след като добави почти 8%, Renk добави около 6,7%, а Rheinmetall затвори с 5,9% повишение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе поредната си напрегната среща с президента на Украйна Володимир Зеленски през почивните дни относно украинската територия.

Близкият изток също беше във фокуса на вниманието, след като Израел и „Хамас“ се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието в Ивицата Газа, пише CNBC.

Акциите на Kering поскъпнаха с близо 5 на сто, след като собственикът на Gucci обяви, че продава бизнеса си с козметика и парфюми на L'Oreal за 4 млрд. евро. Сделката цели да намали дълга на Kering, който към края на юни възлизаше на около 9,5 млрд. евро.

Във вторник ще бъде публикуван финансовият отчет на L'Oreal за третото тримесечие, а в сряда – и на Kering.

Междувременно акциите на BNP Paribas поевтиняха с близо 8%, след като банката беше осъдена от федерален съд в Ню Йорк да плати 20,5 млн. долара по обвинения, че е предоставяла банкови услуги на суданските лидери, докато те са извършвали геноцид. В изявление френската банка определи решението като „погрешно“ и посочи, че ще обжалва.

В по-широк план европейските банки бяха на положителна територия, като индексът Stoxx Europe 600 Banks Index затвори с над 1,1% ръст. Най-силни повишения отбелязаха акциите на Banco Sabadell с 4,6%, BPER Banca с 3,3% и Banco BPM с 2,5%.

„Акциите на европейските банки поскъпват с 40% тази година... и следователно има високо ниво на очаквания на пазара“, коментира Кристиан Еделман, управляващ партньор за Европа в Oliver Wyman, пред CNBC.

Миналата седмица американските кредитори Zions и Western Alliance разкриха проблеми, свързани с лоши кредити. Това доведе до понижение на цените на акциите на няколко финансови гиганта и регионални банки, преди те да се възстановят в петък.

„Кредитните тревоги са по-силни в САЩ около неизпълненията на задължения. Като се погледнат европейските отчети, резултатите са доста по-солидни, няма негативни изненади за европейските банки досега“, добавя Еделман.

Швейцарската компания за строителни материали Holcim добави 1,6% към пазарната си оценка, след като обяви сделка за 1,85 млрд. евро с германската Xella, която произвежда стенни системи.

Netflix, Coca-Cola, Tesla и Intel са сред компаниите, които ще публикуват отчети в САЩ тази седмица. Индексът на потребителските цени за септември също ще бъде обявен в петък и се очаква да покаже, че инфлацията в страната остава висока.