Японският индекс Nikkei 225 премина границата от 50 000 пункта за първи път в понеделник, след като инвеститорите приветстваха напредъка в търговските преговори между САЩ и Китай, предаде CNBC.

Бенчмаркът се повиши с 2,46%, затваряйки на 50 512,32 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 1,7%, приключвайки деня на ниво от 3325,05 пункта.

След дни на повишено напрежение, водещи преговарящи от Вашингтон и Пекин заявиха, че са постигнали съгласие по редица въпроси, което проправя пътя за финализиране на сделка между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин. Двамата лидери ще се срещнат в четвъртък.

„Заплахата на Тръмп за мита от 100% върху китайските стоки на практика е свалена от масата“, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт пред CBS News.

САЩ и Китай са двете най-големи икономики в света и всяко смекчаване на търговското напрежение, което разклати глобалните пазари, би било положително за икономическия растеж.

По-рано Тръмп заплаши с увеличаване на ставките срещу азиатската държава, след като Пекин затегна ограниченията върху износа на редкоземни елементи и свързаните с тях продукти.

Южнокорейският показател Kospi скочи с 2,57%, достигайки 4042,83 пункта и преминавайки границата от 4000 пункта за първи път, след като в петък постави нов рекорд. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 2,22%, приключвайки на ниво от 902,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,05% до 26 433,7 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се покачи с 1,19% до 4716,02 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 се повиши с 0,41%, приключвайки сесията на ниво от 9055,6 пункта.