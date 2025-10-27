В последните месеци основните американски борсови индекси регистрират рекорди, движени от поскъпване на акциите на технологичните гиганти. Въпреки това в последните седмица се прокрадват все повече мнението, че се намираме пред обрат на пазара.

Идва ли охлаждане на пазара на акции коментират експерти в анкетата на Bloomberg TV Bulgaria.

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг":

Не очаквам охлаждане на пазарите. Факторите, които подкрепят глобалните пазари, особено в САЩ, остават в сила. Възможно е да има наченки на балон, но историята показва, че е по-успешно да се инвестира в посоката на балона, а не срещу него. Очаквам силно представяне на американските индекси и вероятно коледно рали до края на годината. Предстоящият сезон на отчетите може да донесе волатилност, но бих я използвал за увеличаване на експозицията. В дългосрочен план има рискове, но засега оставам оптимист.

Божидар Балевски, финансов анализатор:

Със сигурност има основания да се очаква спад на пазарите, но кога точно ще се случи, е трудно да се предвиди. Исторически те изглеждат надценени според редица показатели като P/E съотношението на S&P 500, Buffett индикатора и Q-съотношението. Обичайно на всеки четири години има около 25% корекция, а през последните пет години видяхме три такива – през 2020 година, 2022 година и съвсем наскоро. Въпреки че пазарът расте, волатилността остава висока, и е напълно възможно в следващите шест месеца до година да видим нов спад.

Мартин Георгиев, ръководител на отдел "Международни финансови пазари" в БенчМарк:

Вероятно предстои охлаждане на акциите, но то може да се забави в зависимост от развитието на отношенията между Тръмп и Китай. Ако новите мита от 100% влязат в сила на 1 ноември, това може да предизвика корекция, но е възможно и компромис чрез преговори. Потенциално спукване на „AI балона“ също може да доведе до по-сериозен спад при технологичните компании, които влагат огромни средства с ниска възвръщаемост. Засега американските акции не изглеждат свръхнадценени, но геополитическите и макроикономическите фактори остават решаващи за пазара.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток":

През последните дни наблюдаваме повишена волатилност и ротация от по-рискови акции към по-дефанзивни сектори, но това не е извън нормалното. Подобна динамика имаше и миналата година. В момента пазарите са по-предпазливи заради началото на отчетния сезон, фискалната несигурност в САЩ и напрежението с Китай. Въпреки това очаквам индексът S&P 500 да се насочи към 7000 пункта до края на годината, подкрепен от евентуално отстъпление на Тръмп в търговските спорове, нови фискални стимули и по-мека парична политика на Федералния резерв.

Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър в Компас инвест:

Сезонът на отчетите започна силно и фундаментално няма признаци за охлаждане на пазарите. Въпреки това геополитическата обстановка остава напрегната и всяка седмица се появяват нови рискове. Пазарът не е имал сериозна корекция от април и е възможно геополитическо събитие да предизвика краткосрочна волатилност. Въпреки това основите остават стабилни, а подобни корекции по-скоро трябва да се разглеждат като възможност за покупки, отколкото като сигнал за промяна на тенденцията.

Още от коментарите вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Материалът не е предпоставка за вземане на инвестиционно решение!