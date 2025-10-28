Срещата между Тръмп и новия японски премиер потопи азиатските пазари

Азиатските пазари отбелязаха предимно понижения във вторник, докато инвеститорите оценяваха новото споразумение за редкоземните метали, подписано между президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателя на Япония Санае Такаичи, предаде CNBC.

Американският държавен глава се срещна и с японския император Наруито след пристигането си в Токио и стана първият чуждестранен лидер, който проведе разговори с Такаичи след встъпването ѝ в длъжност.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се оттегли от рекордния си връх, спадайки с 0,58% до 50 219,18 пункта, а по-широкият показател Topix загуби 1,18%, затваряйки на ниво от 3285,87 пункта.

Южнокорейският показател Kospi също спадна от историческия връх, достигнат в понеделник, понижавайки се с 0,8% до 4010,41 пункта. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна леко и завърши деня на 903,3 пункта - най-високото му ниво от април 2024 г.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отчете понижение с 0,48% до ниво от 9012,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,33%, затваряйки на 26 346,14 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай загуби 0,51%, затваряйки на ниво от 4691,97 пункта и прекратявайки тридневната си поредица на ръстове.