S&P 500 се покачва до нов рекорд след серия от силни финансови отчети*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с повишения, след като нова серия от финансови резултати впечатли инвеститорите, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 0,6%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,7% към стойността си.

Акциите на UPS и UnitedHealth поскъпват със съответно с 12% и 4%, след като резултатите им за третото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите.

PayPal също отчете по-добри от прогнозираното резултати за последното тримесечие както по отношение на приходите, така и на печалбата. В резултат на това книжата на финтех компанията поскъпват с 8%.

По-рано стана ясно, че PayPal е сключила партньорство с OpenAI, за да интегрира своя дигитален портфейл в ChatGPT, което ще позволи на потребителите директно да плащат за артикули, открити чрез изкуствения интелект (AI).

В сряда и четвъртък се очакват финансовите отчети на няколко компании от т.нар. Великолепна седморка – Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms и Microsoft, които заедно формират около една четвърт от общата стойност на индекса S&P 500. Засега сезонът на отчетите за третото тримесечие започва силно.

На този фон Amazon обяви във вторник, че ще предприеме най-многобройните уволнения на служители в историята си. Това е поредна новина за масови съкращения в технологичния сектор тази година.

Във вторник започва двудневната среща на Федералния резерв, в края на която се очаква централната банка да понижи основния си лихвен процент за втори път тази година. Трейдърите се надяват председателят Джером Пауъл да даде сигнал в сряда, че може да последва още едно понижение на последното заседание за годината през декември, най-вече заради опасения от отслабване на пазара на труда. Фед работи в условия на ограничен достъп до икономически данни заради продължаващото спиране на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането.

Вчера S&P 500 затвори за първи път над 6800 пункта, като Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average също приключиха сесията на рекордни нива.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 3,997%, а тази по 30-годишните - до 4,559%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,12% до 98,897 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,19% до 64,84 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,14% до 60,61 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,97 на сто и се търгува на цена от 3940,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:50 ч. българско време.