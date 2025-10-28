FTSE 100 достигна рекорден връх, но повечето борси в Европа затвориха със спад

Повечето европейски борси отбелязаха спад във вторник, докато световните пазари очакват решението на Федералния резерв в САЩ за лихвите, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,3%, като повечето големи борси се озоваха на отрицателна територия. Секторите поеха в различни посоки, като сред тези, които отбелязаха ръст, бяха секторът на комуналните услуги, често смятан за донякъде стабилна инвестиции в условията на нестабилен пазар. Той беше нагоре с 1% в днешната сесия. Минният сектор, който е свързан с критичните минерали и редкоземните елементи, също записа ръст от 1%.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се повиши с 0,44% и завърши деня на ниво от 9696,74 пункта. Германският DAX отписа 0,12% до ниво от 24 278,63 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 0,27% и завърши деня на ниво от 8216,58 пункта.

Испанският Ibex, който постигна силен ръст от почти 40% от началото на годината, за кратко премина рекордния си връх, достигнат през 2007 г. Индексът приключи сесията с покачване от 0,5%.

В същото време британският FTSE 100 напредна по време на сесията и достигна исторически връх, като премина прага от 9700 пункта, но в края на търговията остана малко под него.

Движенията във вторник бележат обрат спрямо предходната сесия, при която акциите отбелязаха ръст на фона на надеждите, че напрежението между САЩ и Китай се смекчава. Президентът Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин трябва да се срещнат в Южна Корея в четвъртък.

Двете страни изглежда са в режим на помирение, като приеха рамка за възможно търговско споразумение, която включва ограниченията върху китайския износ на редкоземни елементи, покупките на соя и TikTok.

На корпоративния фронт книжата на Philips поевтиняха с 6%, след като Агенцията по храните и лекарствата на САЩ отправи предупреждение към производителя на медицинско оборудване относно стандартите в три от производствените му обекта.

Книжата на Novartis поевтиняха с 4,1%, след като швейцарската фармацевтична компания обяви отчета си за трите месеца до септември. Приходите от продажби на компанията са нараснали със 7% спрямо същия период на миналата година, а нетната печалба се е увеличила с 25% до 3,9 млрд. долара. Но анализатори очакваха нетна печалба от 4,4 млрд. долара, сочи консенсусна оценка, събрана от LSEG.

В сектора на финансовите услуги цената на акциите на BNP Paribas се понижи с 3,5%, след като френската банка обяви печалба преди данъци от 4,28 млрд. евро, като надмина очакванията на анализаторите за 3,44 млрд. евро. Приходите на банката за периода са достигнали почи 12,6 млрд. евро, малко под прогнозите на анализаторите за 12,8 млрд. евро. В отчета си банката посочи специфично кредитно положение“ по време на тримесечието, което е повишило разходите за риск на подразделението ѝ за световните пазари.

Междувременно листнатите в Лондон книжа на HSBC поскъпнаха с 4,6%, след като печалбата на кредитора през третото тримесечие надмина очакванията.

Голямото събитие за инвеститорите тази седмица е двудневното заседание на Фед, което започва днес. Пазарът вече оценява на 96% възможността американската централна банка да обяви понижение на лихвите от 25 базисни пункта тази седмица, сочи инструментът CME Fedwatch.

Трейдърите се надяват и на сигнал от председателя на Фед Джером Пауъл в сряда, че централната банка ще понижи още веднъж лихвите на последното си заседание за годината през декември предвид опасенията от отслабващия пазар на труда.

Фед трябва да се справя с липса на икономически данни поради продължаващото спиране на работата на правителството в САЩ, като данните за инфлацията от миналата седмица бяха едни от малкото, публикувани напоследък.