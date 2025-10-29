BlackRock: Криптовалутите и златото са актив на страха

Инвеститорите се насочват към алтернативни активи като благородни метали и криптовалути, тъй като са все по-загрижени за нарастващия държавен дълг по света. За това предупреди главният изпълнителен директор на BlackRock Inc. Лари Финк, цитиран от Bloomberg.

„Притежаването на криптоактиви или злато е актив на страха“, каза Финк в рамките на събитието Future Investment Initiative в Рияд. „Вие притежавате тези активи, защото се страхувате от обезценяването на вашите активи. Притеснявате се за финансовата си сигурност. Притеснявате се за физическата си сигурност“, допълни той.

Коментарите на Финк биват отправени на фона на нарастващия импулс около т. нар. търговия на обезценяването, при която инвеститорите продават държавен дълг, както и валути като долара, йената и еврото, и купуват злато, сребро и криптовалути. Терминът „обезценяване“ е препратка към историческите случаи, когато владетели като крал Хенри VIII и Нерон са разреждали или понижавали качеството на своите златни и сребърни монети с по-евтини метали като мед.

Въпреки това според Финк САЩ остават основната дестинация за инвестиции въпреки отдръпването от някои прекалено търсени американски активи по-рано през годината.

Финк участва в панела на форума в Рияд заедно с редица други влиятелни имена от Wall Street, включително Дейвид Соломон от Goldman Sachs Group и Джейми Даймън от JPMorgan. Макар Даймън да посочи нарастващите държавни дефицити по света като своя основна грижа, Финк каза, че най-голямото му безпокойство е зависимостта на САЩ от продажбата на своите доларови активи на международни инвеститори.

„Ние все още сме нация, която се нуждае от това 30% до 35% от всички наши продажби на държавни ценни книжа да отиват в чужбина и за мен това е най-големият проблем днес“, коментира Финк. „Имаме късмет, че хората биха искали да инвестират в щатски долари, да инвестират в американската икономика“, допълни още той. Ако това някога се промени, то ефектът ще се умножи заради зависимостта от продажбата на базирани на долара активи на чужденци, допълни той.

Междувременно Бил Акман от Pershing Square Holdings заяви, че ключът към избягването на бъдещи проблеми ще бъде фокусирането върху растежа на активите. Финк отбеляза, че по-нататъшното отключване на частен капитал би могло да помогне за увеличаване на икономическия растеж на САЩ до 3%.

„Не се притеснявам за нашата платежоспособност, въпреки че бих искал да видя по-бавен растеж на нашите пасиви“, посочи Акман.