Водещите индекси в САЩ отварят с рекорди в очакване на решението на Фед за лихвите*

Водещите американски индекси се покачиха до рекордни нива в сряда, докато инвеститорите очакват решението на Федералния резерв за лихвените проценти, предава CNBC.

Технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,63% до 23 977,936 пункта, а широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,3% до 6911,6 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,6% до 47 980,34 пункта. Така и трите бенчмарка отбелязват исторически върхове в рамките на сесията.

Акциите на Nvidia поскъпват с над 4%, което изкачи пазарната капитализация на производителя на чипове до над 5 трлн. долара. Това е първият път, когато американска компания достига такава стойност. Книжата на AMD и Micron поскъпват с по 2%.

Инвеститорите очакват по-късно днес централната банка да САЩ да понижи лихвите с 25 базисни пункта за втори пореден път. Те разчитат на още едно намаление и на срещата през декември.

Фокусът е насочен и към петте компании от т. нар. „Великолепната седморка“, които трябва да представят тримесечните си отчети тази седмица. Alphabet, Meta Platforms и Microsoft ще представят резултати след затварянето на борсата в сряда, а Apple и Amazon – в четвъртък.

Търговското напрежение между САЩ и Китай вече изглежда облекчено след постигнатия напредък през уикенда, но инвеститорите сега очакват резултатите от срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Дзинпин в Южна Корея.

Затоплянето на отношенията бе ключов двигател на пазара във вторник, отбелязва Тиери Уизман, глобален стратег по валути и лихви в Macquarie Group.

„Пазарът вижда, че президентът Тръмп отново се ангажира със света (т.е. с Китай и Япония), и това е положително, тъй като може да овладее желанието му за по-високо мита. Перспективата за много високи мита, особено срещу Китай, намаля“, посочи той.

Въпреки това изключително високите оценки на акциите и продължаващата блокада на американската администрация поради изтичане на финансирането остават рискове за пазар, който е на исторически върхове, въпреки предупрежденията на анализаторите да не се залага против него.

„Очаквам, че ще продължим да виждаме ентусиазъм през тази седмица“, заяви Лорън Гудуин от New York Life Investments.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 3,993%, а тази по 30-годишните - до 4,561%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,18% до 98,849 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,67% до 64,83 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,55% до 60,48 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,95 на сто и се търгува на цена от 4020,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:50 ч. българско време.