iBanFirst: За българските компании приемането на еврото не променя фундаментално валутния риск

2026 г. ще бъде знакова за българския бизнес, тъй като за първи път бюджетите ще бъдат изцяло в евро – компаниите вече търгуват с евро кросове, но това в повечето случаи изисква двойно превалутиране през лева. Този анализ направи Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst, компания за международна търговия и плащания.

За българските компании приемането на еврото не променя фундаментално валутния риск, тъй като фиксираният курс на лева вече го обвързва с движенията на еврото към този момент. Според анализаторите на iBanFirst фокусът остава върху партньорите с различни от евро валути, като франк, лира, форинт, злота, лея, йена и юан.

Подготовката на ERP системите

Промяната от 1 януари 2026 г. е оперативна: еврото става функционална валута, което налага актуализации в ERP системите, процесите по фактуриране и вътрешните политики за управление на ликвидността и валутния риск. За компаниите, които се подготвят отрано и продължат да следят валутите на своите доставчици и клиенти извън еврозоната, това означава по-голяма предвидимост и по-малко изненади през първата година, коментират експертите.

По-силно евро спрямо долара

Консенсусът сред водещи глобални банки и официални институции сочи по-силно евро спрямо долара през 2026 г., докато инфлацията в еврозоната се очаква да е около 1,7% (основна – 1,9%) с понижение спрямо 2025 г.

За финансовите ръководители у нас анализът подчертава динамиката на евро/долар и другите ключови евро кросове, траекторията на инфлацията в еврозоната и практическите отражения в контекста на приемането на еврото на 1 януари 2026 г.

Валутната експозиция на практика ще се измести изцяло към рискове, деноминирани в евро, като евро/долар и други кросове на еврото, свързани с валутите на клиентите и доставчиците, ще се превърнат в основни параметри при бюджетното планиране.

Банките прогнозират по-слаб долар

Goldman Sachs очаква отслабване на долара спрямо други водещи валути в 12-месечен хоризонт. Morgan Stanley оценява нов спад от около 10% до края на 2026 г., докато Citi вижда обезценяването като по-скоро циклично, отколкото структурно. UBS запазва предпазлив подход към долара и подчертава необходимостта от диверсификация.

Евро/долар нагоре през 2026 г.

Курсът евро/долар според J.P. Morgan очаква да стигне 1,22 до март догодина. UBS проектира 1,23 до юни, а Goldman Sachs поддържа 12-месечна прогноза около 1,25. Bank of America вижда 1,25 до края на следмащата година.

Очакванията са еврото и паундът да продължат да поскъпват спрямо долара. Динамиката на валутната двойка евро/британска лира ще зависи от паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Английската централна банка.

Прогнозите за евро/швейцарски франк са около 0,94-0,96 в 6-12-месечен хоризонт, което предполага леко по-силно евро спрямо франка.

Продължаващата слабост на турската лира предполага по-висок курс догодина при евро/турска лира.

В Централна и Източна Европа се очаква еврото да остане относително стабилно спрямо полската злота и унгарския форинт, и да се задържи около текущите нива спрямо румънската лея, като се прогнозира нейното постепенно и умерено обезценяване.

Движещи фактори за валутната волатилност

Търговските и политическите новини (напр. мита) могат да предизвикат кратки, но резки движения на валутните пазари. Европейската централна банка прогнозира глобален растеж на търговията от едва 1,5% през 2026 г., което прави пазарите по-чувствителни към новини, дори когато средносрочната тенденция на еврото изглежда по-стабилна.

Очаквания за инфлацията в еврозоната

С отслабването на натиска върху заплатите, забавянето на инфлацията при услугите и по-силното евро, което ограничава инфлацията при стоките, ЕЦБ прогнозира хармонизирана инфлация (HICP) от 1,7% през 2026 г. и основна инфлация (HICPX) от 1,9%.

Очаква се енергийният компонент да задържа инфлацията до края на следващата година, преди да окаже положителен ефект върху цените през 2027 г.

Прогнозата на Европейската комисия поставя инфлацията в еврозоната на 1,7% през 2026 г., в съответствие с виждането на ЕЦБ за стабилизиране около целта.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!