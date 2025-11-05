Борсата в Словения остава най-добре представящата се в ЦИЕ през октомври

Фондовата борса в Словения продължава да е най-добре представящата се в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през октомври, заедно с унгарската и чешката, а руската, словашката и босненската са най-губещите, според изчисления на Investor.bg.

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) остава в топ 10 в региона по ръст през октомври от началото на годината и на годишна база и е пети по спад за месеца, след като приключи предходния месец на ниво малко под 1070 пункта.

Топ три на най-силно растящите индекси в Централна и Източна Европа през октомври спрямо септември се формира от BUX в Унгария с ръст от 8,54%, BET в Румъния с увеличение от 5,53% и WIG в Полша с повишение от 4,82%.

Руският индекс MOEX е най-губещият за миналия месец със спад от 5,94%, следван от ATG в Гърция с понижение от 1,92% и OMX Tallin със спад от 1,71%.

SOFIX затвори на ниво от 1067,06 пункта във финалната сесия на октомври, с което реализира понижение от 0,51% спрямо септември. С този резултат индексът се нарежда на пето място по спад в Централна и Източна Европа.

На годишна база през октомври SBITOP в Словения отчита за пореден месец най-силно повишение – от 52,16%. Следват PX в Чехия с ръст от 46,2 пункта и BUX в Унгария - от 45,29 пункта.

Същевременно водещият индекс на Словакия SAX е най-губещият в региона на годишна база през октомври със спад от 10,89%, следван от BIRS в Босна и Херцеговина с 6,9% и MOEX в Русия с 1,37%.

SOFIX е осми по ръст в Централна и Източна Европа през октомври 2025 г. спрямо октомври 2024 г. с 25,65%.

От началото на годината най-добре представящият се индекс в региона е SBITOP в Словения, който записва увеличение от 48,4%, следван от WIG в Полша с 40,1% и PX в Чехия с 36,16 пункта.

Руският MOEX е най-губещият бенчмарк през октомври със спад от 12,41% от началото на годината, следван от SAX в Словакия с 8,51% и BIRS в Босна и Херцеговина с 6,61%.

SOFIX е на девето място по ръст в региона за периода с 19,53%.