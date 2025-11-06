Сделки с акции на "Грийн Иновейшън" формираха над 46% от оборота на БФБ

Сесията на Българската фондова борса (БФБ) в четвъртък приключи с ръст на индексите при по-слаба активност и общ оборот от малко над 1,8 млн. лева.

Над 46% от оборота, или над 844,6 хил. лева, се формираха от сделки с акции на „Грийн Иновейшън“ след проведения уебинар за инвеститори. Компанията е на първо място по оборот в сесията.

„Шелли груп“ е на второ място с почти 68,7 хил. евро, а „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) – на трето с над 131,8 хил. лева, след като дружеството обяви изплащането на междинен дивидент от 0,23 лева на акция бруто.

В топ пет по оборот в четвъртък влизат още „Булметал“ с почти 54,7 хил. лева и БФБ с почти 51 хил. лева.

ФНИБ е най-търгуваната акция в сесията с 49 сделки, следвана от „Грийн Иновейшън“ с 46, „Шелли груп“ с 29 и БФБ и „Софарма“ с по 20.

Основният индекс SOFIX се повиши с 0,67% до 1070,88 пункта, индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,08% до 192,8 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – 0,41% до 227,87 пункта.

Индексът BGTR30 нарасна с 0,12% до 946,78 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 2,2% до 108,27 пункта.

Акциите на ФНИБ оказаха най-силна подкрепа на SOFIX, като поскъпнаха с 2,41% до 5,1 лева за брой. Следват акциите на „Софарма“ с ръст от 1,87% до 2,72 лева и на БФБ с ръст от също 1,87% до 10,9 лева за брой.

Същевременно акциите на „Химимпорт“ поевтиняват най-силно от компонентите на основния индекс – с 2,11% до 0,695 лева, следвани от „Шелли груп“ със спад от 0,76% до 102,09 лева и „Адванс Терафонд“ със спад от 0,35% до 2,81 лева.

ФНИБ, „Софарма“ и БФБ са най-поскъпващите акции и от BGBX40, а „Зърнени храни България“, „Телематик Интерактив България“ и „Спиди“ са най-губещите със спадове от, съответно, 5,74%, 5,61% и 4,15%.

Акциите на „Биодит“ подкрепят най-силно индекса beamX, след като се изстреляха с 16,07% в сесията до 0,26 лева за брой. Следват акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с ръст от 6,67% и „Дронамикс Кепитъл“ с 4,96%.

Същевременно акциите на „Пейсера България“ поевтиняват с 3,47%, следвани от „Син Карс Индъстри“ със спад от 2,17% и „Ай Ти Еф Груп“ с 1,45%.