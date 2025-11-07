Опасенията около AI сектора потопиха азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижения в петък, следвайки спадовете на Wall Street, заради продължаващите опасения около високите оценки на акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI), съобщава CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 1,19% до 50 276,37 пункта, като книжата на AI компаниите в страната бяха основният фактор за спада. Тези на SoftBank поевтиняха с 6,87%, а на Advantest - с 5,54%. Цената на акциите на Renesas Electronics се понижи с 3,75%, а на Tokyo Electron - с 1,35%.

На този фон по-широкият показател Topix приключи почти без промяна на ниво от 3298,85 пункта.

Южнокорейският показател Kospi отстъпи с 1,81% до 3953,76 пункта при волатилна търговия, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се срина с 2,38% до 876,81 пункта.

Акциите на технологичните компании Samsung Electronics и SK Hynix поевтиняха със съответно 1,31% и 2,19%.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 изтри 0,66% от стойността си и приключи сесията на ниво от 8769,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,92% до 26 241,83 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай загуби 0,31% до ниво от 4678,79 пункта.

Според публикувани по-рано данни износът на Китай се е свил през октомври заради подновеното търговско напрежение със САЩ. Той е намалял с 1,1%, отбелязвайки първия спад от февруари насам, според митнически данни, публикувани в петък. За сравнение, през септември износът отбеляза 8,3% ръст.