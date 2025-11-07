Wall Street изтри загубите с надежда за решение на кризата с блокираната администрация

Водещите индекси на фондовата търговия отвъд Океана затвориха с разнопосочно движение, но Dow Jones и S&P 500 успяха да изтрият загубите от по-ранните часове, след като демократите предложиха план за излизане от кризата с блокираната работа на администрацията, пише Bloomberg.

Двата индекса губеха по над 1% в рамките на сесията. Nasdaq обаче не сподели позитивните очаквания и записа спад, макар и с минималните 0,22% до 23 004,538 пункта, затваряйки най-лошата си седмица от април насам, допълна CNBC. Спрямо предходната седмица индексът, в чийто състав преоболдават технологичните компании, загуби 3% от стойността си.

Именно технологичният сектор беше сред големите губещи днес. Акциите на AMD поевтиняха с 1,75% до 233,54 долара за брой. На червена територия са и Tesla и Nvidia.

И трите водещи индекса прекъснаха триседмичната поредица от ръстове. Dow Jones затвори седмицата на ниво от 46 987,1 пункта, което е ръст от 0,16% за сесията, но спрямо предходата семица се понижава с 1%. Толкова е седмичната загуба и за широкия S&P 500, който обаче завърши деня с ръст от 0,13% до 6728,8 пункта.

Петролните пазари отчитат втора поредна седмица със спад като настроенията се менят непрекъснато и се колебаят между санкциите срещу руския петрол и растящия излишък на пазарите. Сортът "Брент", който е референтен за повечето петролни договориу, поскъпна с 0,4% и затвори търговията при цена то 63,63 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI достигна до 59,75 долара за барел, или ръст от 0,6%.

Но и двата водещи сорта на петролните пазари загубиха 2% за седмицата.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1565 долара. Стойността на британския паунд достига 1,316 долара за брой.

Цената на златото сезадържа на ниво над 4000 долара за тройунция.В края на седмицата стойността му леко се покачи до 4007 долара за тройунция на фона на отслабването на щатския долар на валутните пазари.