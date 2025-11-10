Какво ще бъде във фокуса на инвеститорите тази седмица?

За инвеститорите новата седмица ще донесе поредица от ключови данни както за Европа, така и за САЩ, особено на фона на надеждите, че блокадата на американската администрация поради изтичане на финансирането е към края си. На този фон сезонът на отчетите продължава с финансовите резултати за третото тримесечие на още водещи компании.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Данните от Европа

Сред най-наситените на нови данни дни за Стария континент ще бъде вторник, когато ще бъдат публикувани докладите за безработицата във Великобритания през септември и проучванията на института Zew за настоящите бизнес условия в Германия и в еврозоната. В същия ден се очаква изявление от председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

В сряда ще бъдат оповестени окончателните данни за инфлацията в Германия през октомври. Според първоначалната оценка потребителските цени в страната са се повишили с 2,3% на годишна база, отбелязвайки спад спрямо отчетените 2,4% през септември. В същия ден се очакват изявление на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос, както и на члена на Надзорния съвет Изабел Шнабел.

В четвъртък ще бъдат публикувани редица доклади за британската икономика, сред които този за брутния вътрешен продукт (БВП) и бизнес инвестициите за третото тримесечие, както и за индустриалното производство и търговския баланс през септември. По-късно ще стане ясно и какво е било нивото на индустриалното производство в еврозоната през септември.

В петък се очакват окончателните данни за инфлацията във Франция и Испания през миналия месец, както и за БВП на еврозоната през третото тримесечие. По-късно пред журналисти ще говори главният финансист на ЕЦБ Филип Лейн.

Докладите за петролния пазар

Очаква се в сряда Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ) да публикуват месечните си анализи, които ще дадат яснота за тяхното виждане за пазара на „черно злато“. Освен това Администрацията за енергийна информация на САЩ ще публикува седмичните данни за движението на петролните запаси.

Цените на суровия петрол спаднаха в пет от последните шест седмици, тъй като опасенията за излишък взеха превес на пазара. ОПЕК и съюзниците ѝ, включително Русия, постепенно разхлабват ограниченията върху производството преди планирана пауза в увеличенията през следващото тримесечие. В същото време производители извън алианса, включително САЩ, също увеличават добива.

Блокадата на американската администрация е към края си

Американският Сенат прие в неделя мярка, целяща да възстанови работата на федералното правителство и да сложи край на 40-дневното ѝ спиране, което остави федералните служители без работа, забави доставките на хранителни помощи и затрудни въздушния транспорт. Ситуацията също така лиши инвеститорите и Федералния резерв от важни данни за икономиката на САЩ.

В процедурно гласуване сенаторите одобриха законопроект, приет от Камарата на представителите, който ще бъде изменен, за да финансира правителството до 30 януари и включва пакет от три законопроекта за целогодишни бюджетни кредити.

Ако Сенатът приеме изменената мярка, тя все пак трябва да бъде одобрена от Камарата на представителите и изпратена на президента Доналд Тръмп за подпис – процес, който може да отнеме няколко дни.

Когато Сенатът се събере отново в понеделник, лидерите на Републиканската партия ще се опитат да постигнат двупартийно споразумение, за да заобиколят правилата на Сената и да пристъпят бързо към гласуване. В противен случай камарата ще се нуждае от голяма част от следващата седмица, за да премине през процедурни действия, преди да гласува окончателното приемане, което вероятно ще удължи спирането на работата на правителството до следващия уикенд.

Сезонът на отчетите

Отчетите на Walt Disney, CoreWeave, Sony, Cisco и Applied Materials ще бъдат сред акцентите в корпоративния календар.

Очакваният в понеделник доклад на CoreWeave - компания за центрове за данни за изкуствен интелект (AI) - вероятно ще задържи вниманието на инвеститорите върху технологията, която напоследък поддържа растежа на пазарите. След излизането си на борсата по-рано тази година, цената на акциите на CoreWeave вече се е удвоила. Сделките с производителите на чипове Nvidia и с Meta засилват оптимизма за бизнеса на компанията.

Докладът във вторник на Oklo, доставчик на ядрена енергия, вероятно ще покаже растеж, свързан с високото потребление на електричество от центрове за данни с AI. В сряда се очаква отчетът на Cisco, след като компанията почти удвои целта си за продажбите, свързани с изкуствения интелект, през предходното тримесечие.

В четвъртък Applied Materials ще публикува данните си, докато компанията за производство на оборудване за чипове работи под ограниченията за продажби в Китай. Медийната корпорация Walt Disney също докладва финансовите си резултати в четвъртък.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

В понеделник ще бъде оповестен докладът за потребителските цени в Китай през октомври, докато азиатската страна е в капана на дефлацията от месеци насам.

В четвъртък ще стане ясно какво е било нивото на инфлация в Индия през октомври, а в петък се очаква докладът за безработицата в Австралия през миналия месец.