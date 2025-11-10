Сделки с акции на "Илевън Кепитъл" формираха две трети от оборота на БФБ в понеделник

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) надвиши 2 млн. лева в сесията в понеделник, като две трети от него, или 1,346 млн. лева, се формира от сделки с акции на „Илевън Кепитъл“.

Акциите на дружеството са най-търгувани на борсата в сесията в понеделник с 67 сделки и са на четвърто място по ръст от индекса BGBX40 с 1,99%. Компанията е и лидер по брой изтъргувани акции в сесията - над 92,7 хил. лева.

На второ място по оборот е „Шелли груп“ със 74,2 хил. евро. Следват акциите на „Спиди“ с 36,4 хил. лева, „Телематик Интерактив България“ с почти 21,5 хил. лева и „Асенова крепост“ с 16 хил. лева.

„Шелли груп“ е втората най-търгувана акция на БФБ с 25 сделки, следвана от „Телематик“ с 18, „Софарма“ с 14 и БФБ с 11.

От индексите на БФБ само индексът на малките и средни предприятия beamX отчете спад – с 1,72% до 105,02 пункта.

Основният индекс SOFIX се повиши с 0,37% до 1067,15 пункта, индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,28% до 192,36 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – с 0,07% до 227,42 пункта, а BGTR30 – с 0,27% до 946,49 пункта.

„Шелли груп“ е най-силно поскъпващата акция от SOFIX с 1,95%, следвана от „Първа инвестиционна банка“ с 1,18% и „Смарт Органик“ с 0,67%. Същевременно „Химимпорт“ е най-губещата акция от индекса със спад от 0,72%, следвана от „Сирма Груп Холдинг“ с 0,6% и „Софарма“ с 0,37%.

„Софарма имоти“ е най-поскъпващият компонент на BGBX40 с 5,59% ръст, следван от „Телематик“ с 3,96% и „Неохим“ с 2,27%. На другия полюс са акциите на „Петрол“, които поевтиняха с 13,82%, следвани от „Алкомет“ с 2,59% и „Спиди“ с 1,62%.

От beamX само акциите на „ИмПулс Растеж“ отчетоха ръст с 1,43%. Акциите на „Пейсера България“ поевтиняха най-силно в сесията, с 8,23%, следвани от „Биодит“ със спад от 7,69%, „Глобал Гейминг Солюшънс“ с 6,82% и „Дронамикс Кепитъл“ с 6,25%.