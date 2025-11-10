Оптимизъм за подновяване на работата на администрацията в САЩ заля и Wall Street

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха първата сесия за седмицата с ръстове в очакване да бъде сложен край на най-дългата бюджетна блокада за САЩ досега. Работата на администрацията и агенциите е блокирана вече 40 дни и макар че до прекратяване на това положение вероятно ще минат още няколко дни, надеждата вече е на хоризонта.

Председателят на Камарата на представителите - републиканецът Майк Джонсън, покани своите колеги да се върнат във Вашингтон и да гласуват сделката на Сената, посочва CNBC. След това документът трябва да бъде подписан и от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Според източници на CNBC това гласуване може да бъде направено в сряда (12 ноември), но официално дата не е определена.

Доналд Тръмп вече съобщи, че подкрепя договореното от Сената. То не предвижда субсидии за системата на здравеопазването, което е успех за републиканците.

Така Dow Jones се повиши с 0,81% до 47 368,63 пункта. Широкият S&P 500 добави 1,54% към стойността си и затвори сесията на ниво от 6832,43 пункта. За Nasdaq ръстът е от 2,27 на сто до 23 527,174 пункта.

Сред най-добре представящите се компании днес е Nvidia. Компанията отчете ръст на цената на акциите си с 5,8% до 199,05 долара за брой. Акциите на Microsoft поскъпнаха с 1,9% до точно 506 долара за брой. Компанията записа най-дългата си сесия на зелена територия (осем поредни сесии) от тази клиника.

Оживление има и на петролните пазари. Основните сортове поскъпват с 0,6% и американският лек суров петрол (WTI) достигна до цена от 60,13 долара за барел. Европейският "Брент" постигна цена от 64,06 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1596 долара.Стойността на британския паунд достига 1,3177 долара за брой.

Златото поскъпна с почти 3% до 4121 долара за тройунция. Инвеститорите обърнаха внимание на данните за забавянето на инфлацията в САЩ, което е сигнал, че Федералният резерв вероятно ще продължи да намалява лихвените проценти и на следващото заседание.