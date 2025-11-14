Липсата на икономически данни в САЩ кара някои инвеститори да търсят изход

Спирането на работата на правителството в САЩ приключи, но последиците за инвеститорите тепърва започват. Те се опасяват, че пропуските в икономическите данни ще забавят или дори ще провалят намаляването на лихвите от Федералния резерв в деликатен момент за фондовия пазар, пише Ройтерс.

Опасенията в четвъртък доведоха до най-тежката разпродажба за чувствителния към лихвите Nasdaq от месец насам, след като преди седмица той отбеляза най-големия си седмичен спад от април. Индексът, който се повиши значително тази година благодарение на бурния ръст на акциите на компаниите за изкуствен интелект (AI), е спаднал с около 5% от върха си през октомври.

Проблемът е информационният вакуум, който обхваща от фючърсните позиции до прогнозите за реколтата и по-специално данните за заетостта и цените, някои от които не са били събирани по време на 43-дневната парализа и е малко вероятно да бъдат публикувани.

Има съмнения относно публикуването на данните за инфлацията през октомври, а докладът за заетостта няма да включва равнището на безработицата, заяви икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, тъй като проучването на домакинствата, от което се изчислява, не е било проведено.

Шофиране в мъгла

Това е важно за пазарите, тъй като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл сравни ситуацията с „шофиране в мъгла“ и посочи, че реакцията на централните банкери вероятно ще е „забавяне“, или с други думи – ще задържат лихвените проценти, вместо да ги намаляват.

Очакванията за понижение на лихвите с 25 базисни пункта през декември, което преди месец се смяташе за сигурно, са спаднали до около 50% според инструмента FedWatch на CME, което прави силните пазари нервни.

„Очевидно имахме огромно възстановяване на пазара от дъното през април и то беше почти без прекъсване“, казва Мат Шервуд, ръководител на инвестиционната стратегия в Perpetual в Сидни.

Това „изисква понижение на лихвите от Федералния резерв и устойчиви облекчени финансови условия, за да оправдае това, което според мен са екстремни оценки“, допълва оше.

Към сряда съотношението между цената и печалбата за S&P 500, базирано на прогнозите за печалбата за следващите 12 месеца, е 22,8 пъти, което е значително над 10-годишната средна стойност от 18,8 пъти, показват данни на LSEG Datastream.

Заедно с ръстовете от над 20% от началото на годината в сектори с висока динамика като технологиите, не е нужно много, за да поискат инвеститорите да приберат някои печалби.

Настроенията вече са променливи и любимци като Palantir и Oracle отбелязаха загуби в цените на акциите си от около 15% през този месец. Книжата на производителя на чипове Nvidia са поевтинели с почти 8%.

„Намираме се в период от годината, в който всякакъв вид спад може да се отрази малко по-силно в определени сектори, които са постигнали наистина големи резултати през тази година, тъй като ще има някои, които ще се възползват от възможността да реализират част от печалбите си“, казва Чък Карлсън, главен изпълнителен директор на Horizon Investment Services в Хамънд, щата Индиана.

Полет на сляпо в 2026 г.

По време на спирането на работата на правителството липсата на данни изведе на преден план частни проучвания, които преди това не се следяха много и които нарисува смесена картина на икономиката, в която разходите изглежда се задържат, но по някои показатели съкращенията на работни места са се увеличили.

Инвеститорите се опитват да си направят изводи и се придържат към очакванията за поне три понижения до края на 2026 г., за да се достигне лихвен процент от 3%.

Според анализаторите това вероятно ще срещне съпротива, особено като се има предвид, че все повече централни банкери – сред които тази седмица се включиха и председателят на Фед на Сан Франциско Мери Дейли и на Минеаполис Нийл Кашкари – изразяват резерви по отношение на пониженията на лихвите.

„Фед лети на сляпо, както и ние“, казва Боб Савидж, ръководител на макростратегията на пазарите в BNY в Ню Йорк.

„По-интересният дебат, по който никой няма яснота, е какво ще се случи през 2026 г.“, казва той, като „точковият график“ или прогнозите на централните банерки за лихвите вероятно ще получат още по-голямо внимание от решението им за лихвите.

„Техните очаквания за растежа и за работните места са наистина важни.“

Разбира се, има много инвеститори, които виждат последните спадове като временни затруднения в един възход, който ще продължи с бума на инвестициите в изкуствен интелект.

Но за известно време може да има сътресения. Поведението на американския долар, който спада заедно с акциите, може да подсказва, че глобалните пари се оттеглят от САЩ.

А биткойнът, който се оказа водещ индикатор за слабостта на пазара в началото на годината, се колебае под цена от 100 хил. долара.

„Пазарът може да претърпи някои сътресения от сега до Деня на благодарността“, казва Майкъл Шулман, партньор и главен инвестиционен директор в Running Point Capital Advisors.

„Много хора чакат нещата да се изяснят“, допълва още.