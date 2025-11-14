Мрачните икономически данни от Китай охладиха настроенията на борсите в Азия

Основните индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха последната сесия за седмицата със спадове на фона на мрачните икономически данни от Китай, съобщава CNBC.

Японският бенчмарк Nikkei 225 отчете спад от 1,77% до 50 376,53 пункта. Индексът Topix се понижи с 0,65% до 3359,81 пункта.

Цената на акциите на японския конгломерат SoftBank се срина с близо 6,57%, отбелязвайки трети пореден ден на спад, след като във вторник компанията обяви, че е продала целия си дял в Nvidia.

Южнокорейският индекс Kospi записа понижение от 3,81% до 4011,57 пункта, докато Kosdaq изтри 2,23% от стойността си, смъквайки се до ниво от 897,9 пункта.

Акциите на Samsung Electronics поевтиняха с повече от 3%, докато тези на SK Hynix отчетоха 5% ценови спад.

Австралийският показател ASX 200 се понижи с 1,36% до 8634,5 пункта.

Бенчмаркът на Хонконгската фондова борса Hang Seng отчете спад от 1,85% до 26 572,46 пункта. Регионалният индекс CSI 300 записа понижение от 1,57% до 4628,14 пункта.

В континенталната част на Китай измерителят Shanghai composite се понижи с 0,97% до 3990,49 пункта. Индексът Shenzhen изтри 1,93% от стойността си, смъквайки се до равнище от 13 216,03 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 14 ноември.

Във фокуса на трейдърите бяха новите статистически данни, които показаха, че забавянето на Китай се задълбочава през октомври, главно поради слабото потребителско търсене и задълбочаващия се спад на пазара на недвижими имоти.

Инвестициите в дълготрайни активи, които включват недвижими имоти, се свиват в Китай с 1,7% за първите десет месеца на годината. Промишленото производство се разширява с 4,9% на годишна база през октомври, като обаче изостава от очаквания от икономисти скок от 5,5%. Продажбите на дребно са се повишили с 2,9% през октомври на годишна база, надминавайки очакванията за ръст от 2,8%.

Китайският оншорен юан поскъпва спрямо долара до едногодишен връх от 7,0908 юана.

Трейдърите реагираха и на новината за споразумението между САЩ и Южна Корея за реализиране на стратегически инвестиции в американската индустрия. За това информира министърът на промишлеността на азиатската страна Ким-Джун-куан. Двете страни ще определят окончателно инвестиционните си планове до януари 2029 г., уточнява Ким.