Мрачните икономически данни от Китай охладиха настроенията на борсите в Азия

Основните индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха последната сесия за седмицата със спадове на фона на мрачните икономически данни от Китай, съобщава CNBC.
Японският бенчмарк Nikkei 225 отчете спад от 1,77% до 50 376,53 пункта. Индексът Topix се понижи с 0,65% до 3359,81 пункта.
Цената на акциите на японския конгломерат SoftBank се срина с близо 6,57%, отбелязвайки трети пореден ден на спад, след като във вторник компанията обяви, че е продала целия си дял в Nvidia.
Южнокорейският индекс Kospi записа понижение от 3,81% до 4011,57 пункта, докато Kosdaq изтри 2,23% от стойността си, смъквайки се до ниво от 897,9 пункта.
Акциите на Samsung Electronics поевтиняха с повече от 3%, докато тези на SK Hynix отчетоха 5% ценови спад.
Австралийският показател ASX 200 се понижи с 1,36% до 8634,5 пункта.
Бенчмаркът на Хонконгската фондова борса Hang Seng отчете спад от 1,85% до 26 572,46 пункта. Регионалният индекс CSI 300 записа понижение от 1,57% до 4628,14 пункта.
В континенталната част на Китай измерителят Shanghai composite се понижи с 0,97% до 3990,49 пункта. Индексът Shenzhen изтри 1,93% от стойността си, смъквайки се до равнище от 13 216,03 пункта.
Във фокуса на трейдърите бяха новите статистически данни, които показаха, че забавянето на Китай се задълбочава през октомври, главно поради слабото потребителско търсене и задълбочаващия се спад на пазара на недвижими имоти.
Инвестициите в дълготрайни активи, които включват недвижими имоти, се свиват в Китай с 1,7% за първите десет месеца на годината. Промишленото производство се разширява с 4,9% на годишна база през октомври, като обаче изостава от очаквания от икономисти скок от 5,5%. Продажбите на дребно са се повишили с 2,9% през октомври на годишна база, надминавайки очакванията за ръст от 2,8%.
Китайският оншорен юан поскъпва спрямо долара до едногодишен връх от 7,0908 юана.
Трейдърите реагираха и на новината за споразумението между САЩ и Южна Корея за реализиране на стратегически инвестиции в американската индустрия. За това информира министърът на промишлеността на азиатската страна Ким-Джун-куан. Двете страни ще определят окончателно инвестиционните си планове до януари 2029 г., уточнява Ким.