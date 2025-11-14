Безпрецедентен спад в инвестициите хвърля сянка върху икономиката на Китай през октомври

Икономическата активност в Китай се забавя повече от очакваното в началото на четвъртото тримесечие, като безпрецедентният спад на инвестициите и по-бавният растеж на промишленото производство задълбочават икономическите тревоги на Пекин на фона на бавното потребление, съобщава Bloomberg.

Инвестициите в дълготрайни активи в Китай са се свили с 1,7% през първите 10 месеца на годината, рекорден спад за периода, показват данни, публикувани от Националното статистическо бюро на страната.

Bloomberg Economics изчислява, че инвестициите са спаднали с до 12% през октомври, удължавайки серията от спадове до пет поредни месеца.

Индустриалното производство в Китай се е увеличило с 4,9% през миналия месец спрямо същото време на предходната година, най-малкият ръст от началото на тази година.

Анкетирани от Bloomberg икономисти очакваха увеличение от 5,5 на сто.

Втората по големина икономика в света навлезе в последното тримесечие с отслабващ импуклс, след като растежът ѝ се забави през предходните шест месеца. Китай е по-уязвим след изненадващо свиване на износа, което, ако се запази, би го направило по-силно изложен на забавяне на вътрешното търсене.

„Инерцията на растежа очевидно се разсея през октомври“, коментира Реймънд Йън, главен икономист за Китай в Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Усилията на правителството за справяне със свръхкапацитета и прекомерната конкуренция „са повлияли на инвестиционния поток“, добавя той.

Капиталовите разходи за инфраструктура отчитат минимално увеличение, а растежът на производствените разходи се забавя, докато инвестициите в недвижими имоти се свиват допълнително.

Продажбите на дребно са се увеличили с 2,9%, забавяйки се за пети пореден месец, като това е най-дългата подобна серия от 2021 г. насам. Нивото на безработица в градовете леко спада до 5,1%.

„Икономиката е изправена пред доста предизвикателства предвид множеството нестабилни и несигурни фактори във външната среда и доста големия натиск върху икономическото преструктуриране в страната“, изтъква статистическата служба.

Тя добавя, че властите „активно ще улесняват прилагането“ на съществуващите политики, което вероятно предполага, че Пекин все още не бърза да предоставя повече помощ за икономиката.

Напрежението със САЩ по отношение на търговията ескалира миналия месец, преди по-късно през октомври да бъде постигнато споразумение между държавните лидери Доналд Тръмп и Си Дзинпин по време на преговори в Южна Корея. По-ниските мита дават перспектива за стимулиране на търговията между държавите през следващите месеци.

Темпът на растеж на китайската икономика се охлажда във всички сектори. Графика: Bloomberg

Вътрешното търсене на Китай отслабва повсеместно, като свиващите се инвестиции утежняват въздействието на потиснатото потребителско доверие. Това затруднява справянето с опасенията на търговските партньори относно притока на китайски износ, който оказва натиск върху местните индустрии.

Притиснато от слабото потребителско и бизнес доверие, търсенето на заеми не успява да се увеличи, като новите заеми и растежът на кредитирането изостават от прогнозите през октомври. Дори въвеждането на новия инструмент за финансиране на Китай на стойност 500 млрд. юана засега изглежда оказва ограничено влияние върху увеличаването на инвестициите.

„Стимулиращите мерки на правителството бавно се отразяват на икономиката“, коментира Мишел Лам, икономист в Societe Generale SA, визирайки слабите кредитни данни. С разпределението на 500-те милиарда юана финансиране, „мисля, че би трябвало да видим по-добър импулс през следващите месеци“, изтъква Лам.

Някои икономисти очакват правителството да разшири програмата си за субсидии за потребителски стоки, за да включи и някои услуги. Необходими са обаче по-устойчиви мерки, като например дългосрочни реформи в разпределението на доходите и системата за социално осигуряване на Китай, докато страната се готви да стартира следващия си петгодишен план за развитие през 2026 г.