Разпродажбите на технологичните акции доведоха до най-дългия спад на Уолстрийт от август

Разпродажбите на акции на компаниите от технологичния сектор продължиха и във вторник, заради което Уолстрийт отчита най-дългия спад от август насам.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,07%, или 498,5 пункта, до 46 091,74 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 спадна с 0,83% до 6617,32 пункта. Дотук индексът губи над 2% за ноември, след като отчете ръстове през шест поредни месеца.

Технологичният Nasdaq изтри 1,21%, или 275,23 пункта, до 22 432,85 пункта.

Акциите на Alphabet Inc са едни от малкото, избегнали разпродажбите, тъй като Google обяви следващата версия на своя AI модел Gemini 3 с подобрени възможности за кодиране и търсене.

Акциите на Cloudflare Inc поевтиняха с повече от 1%, след като прекъсване в компанията причини смущения в достъпа до основни уебсайтове навсякъде по света.

Home Depot разочарова с приходите си за третото тримесечие. Търговецът на дребно актуализира прогнозите си за 2025 г., за да отрази представянето през третото тримесечие и продължаващите предизвикателства. Компанията сега очаква общ ръст на продажбите от приблизително 3%, а ръстът на сравнимите печалби се очаква да бъде „леко положителен“ за съпоставимата предходна година, съобщава Ройтерс.

Microsoft ще открие годишната си конференция за разработчици в Сан Франциско. Пазарите са нетърпеливи софтуерният гигант да разкрие повече подробности за плановете си за бързо разширяване на центровете за данни, за да отговори на търсенето на изчислителна мощност с изкуствен интелект.

Извън корпоративния сектор инвеститорите очакват публикуването на ключови икономически данни за САЩ, които бяха забавени поради продължителното спиране на работата на правителствените агенции. Данните за заетостта извън селското стопанство за септември се очаква да бъдат оповестени в четвъртък. Данните за инфлацията и за индекса на цените на производителите в САЩ също се очаква да излязат до края на седмицата.

Забавянето на статистиката ще доведе до това Федералният резерв да заседава на практика „на сляпо“ през декември. Това прави задържането на лихвите по-вероятен сценарий, тъй като централните банкери очакват конкретни доказателства, на които да базират решенията си.

Пазарите отчитат малко над 40% вероятност за намаление на лихвите на Фед с 25 базисни пункта по време на заседанието в сравнение с 55,4% миналата седмица, показва CME Fedwatch.